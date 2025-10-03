viernes 03 de octubre de 2025
    • Pedro Zanardi juró como nuevo Defensor Penal del Departamento Judicial Pergamino en un emotivo acto

    El flamante magistrado juró, por Dios y por la Patria, como titular de la Defensoría Penal con intervención en los juzgados correccionales y criminal de Pergamino.

    3 de octubre de 2025 - 20:36
    Él Defensor General pablo Santamarina le tomó juramento a Pedro Zanardi en un emotivo acto este viernes en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones.

    LA OPINION

    Durante el mediodía de este viernes, el Poder Judicial celebró la incorporación de un nuevo funcionario: Pedro Zanardi, quien prestó juramento como Defensor Penal para sumarse al Ministerio Público de la Defensa con jurisdicción en las ciudades de Pergamino y Colón.

    La ceremonia se desarrolló en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones ante un marco de público integrado por familiares, amigos, colegas de la magistratura, funcionarios y empleados judiciales y fue encabezada por el Defensor General Pablo Santamarina quien generó una emotiva ceremonia con cálidas palabras al entorno familiar y al trabajo de la Defensoría.

    El Defensor General, Pablo Santamarina, inició el acto expresando que este era probablemente el "momento más lindo" de su nueva función, destacando que es un placer dar "buenas noticias al equipo de la defensoría".

    En un emotivo discurso dirigido al flamante Defensor Penal, a sus familiares y a sus hijos, Santamarina subrayó la importancia y la dificultad del cargo. Indicó que lograr ese trabajo no es fácil, y requiere ser "buena persona," "estudioso," y "tenaz".

    Al referirse a las motivaciones de Zanardi para asumir el rol, Santamarina reveló que el nuevo Defensor Penal le había manifestado que su expectativa desde la Defensoría era "ayudar a la gente".

    Compromiso con el más débil

    Santamarina aprovechó la ocasión para ofrecer tres puntos clave a Zanardi para el desempeño de su función. En primer lugar, le advirtió que no podrá mentirle "a ellos dos [sus hijos] y a vos mismo", exhortándolo a prepararse para la honestidad en su trayectoria profesional.

    En segundo lugar, y respecto a los dilemas que enfrentará, el Defensor General ofreció una guía ética crucial: en el 99% de los casos, la solución a situaciones de duda o temáticas con dilemas pasa por "favorecer al más débil". Santamarina reconoció que el camino emprendido, aunque no es totalmente novedoso para Zanardi, le exigirá mucha responsabilidad.

    Finalmente, Santamarina aseguró que ante los momentos de duda, Zanardi podrá contar con él y con todo el personal de la Defensoría Pública de Pergamino, a quienes describió como un "gran equipo".

    El orador enfatizó que tener dudas no es negativo, ya que quien no las tiene "o es estúpido o es soberbio, que es una forma de estupidez". Concluyó la alocución dando la bienvenida a Zanardi y deseándole éxito en su nueva etapa.

