Paula Pareto abrirá un nuevo local gastronómico: así será "Pareto Gluten Free"

Paula Pareto divide su vida entre el deporte , la medicina y la cocina , y próximamente abrirá un nuevo local gastronómico con productos 100% libres de gluten.

La Peque, exjudoca y vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, tiene más de un millón de seguidores en Instagram y a diario comparte con su comunidad rutinas de ejercicios, recetas de cocina y concejos para cuidar el cuerpo, ya que también es médica traumatóloga.

Tras retirarse del tatami, la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 asumió nuevos desafíos en su vida. En paralelo a su actividad en el hospital, Paula Pareto incursionó en el mundo de la gastronomía.

En 2021 participó de MasterChef Celebrity, pero renunció al juego en marzo de 2022. "Me retiré de las ollas y cacerolas porque soy médica y la responsabilidad me ha llamado", explicó por aquel entonces.

Ese mismo año, la atleta inauguró una cafetería llamada Pareto Caffé, ubicada en su San Fernando natal, provincia de Buenos Aires.

Allí ofrece desde almuerzos, meriendas dulces y saladas, opciones saludables e infusiones, entre otra gran variedad de productos. El lugar es pet friendly, por lo que los clientes pueden disfrutar de un lindo momento junto a sus mascotas.

Cómo será el nuevo local gastronómico de Paula Pareto

En 2024, el local incorporó a su menú preparaciones libres de gluten y ese fue el primer gran paso para que próximamente La Peque abra un espacio exclusivo apto para celíacos.

"La familia se agranda. Arrancamos el nuevo capitulo gastronómico, Pareto Gluten Free. Porque todos merecen disfrutar de un buen momento con familia y amigos, teniendo la posibilidad de comer algo rico y de calidad nutricional, sin miedos de sufrir riesgos en su salud", describió en su momento.

Con mucho esfuerzo y dedicación, Paula Pareto finalmente comenzó a trabajar duro en Pareto Gluten Free, que se podrá visitar dentro de poco.

De esta manera, sin dejar de lado su pasión por el deporte y la noble tarea de salvar vidas, está con la energía puesta en su nuevo emprendimiento y comparte con alegría cada avance.

Fuente: Exitoina.