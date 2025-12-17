miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pan Dulce de Oro 2025: Panadería Nemo se coronó campeona de la primera edición

    Entre los 6 finalistas seleccionados por un jurado de expertos, eligieron a la pieza presentada por Augusto Palombi como la mejor del año.

    17 de diciembre de 2025 - 09:36
    El creador del pan dulce ganador, Augusto Palombi, contó que las claves de su producto son lograr una miga bien húmeda,&nbsp;no excederse con la cantidad de frutas abrillantadas y frutos secos, y ponerle&nbsp;mucha dedicación y amor.

    El creador del pan dulce ganador, Augusto Palombi, contó que las claves de su producto son lograr una miga bien húmeda, no excederse con la cantidad de frutas abrillantadas y frutos secos, y ponerle mucha dedicación y amor.

    CANAL 26.
    Este reconocimiento&nbsp;se suma a otro importante logro de Panadería Nemo, ya que su pan dulce ganó el Campeonato Argentino FITHEP Latinoamericana 2022&nbsp;en la categoría estilo genovés.

    Este reconocimiento se suma a otro importante logro de Panadería Nemo, ya que su pan dulce ganó el Campeonato Argentino FITHEP Latinoamericana 2022 en la categoría estilo genovés.

    CANAL 26.

    El domingo, día previsto para la gran final, el evento debió postergarse por cuestiones climáticas hasta ayer lunes, pero eso no amedrentó a las 6.000 personas que se acercaron a la Plaza San Martín de Morón centro para presenciar la definición de esta primera edición del Pan Dulce de Oro.

    Lee además
    En la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Venezuela se encuentra Fiorente.

    Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día
    En la esquina de Echevarría y Moreno funciona Almacén de Comidas Juana.
    La Opinión Gourmet

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Los finalistas que habían quedado en competencia entre los 17 que participaron del certamen fueron El Sol de Morón; Panadería Guzzi; Las delicias de Rodolfo; Confitería Alemana; Glasé Pastelería y Panadería Nemo.

    Con la conducción de Mariano Peluffo y un jurado de lujo integrado por Juan Manuel Herrera; Sergio González; Alejandro Orellana; Néstor Reggiani; Vicente Campana; Mariana Corbetta y Juan Ferrara, se eligió al Pan Dulce de Oro 2025, un evento que contó con la realización integral de Go Show Entertainment Group, que se convirtió en una verdadera fiesta para el disfrute de los representantes del sector panaderil, así como también para toda la comunidad de la región oeste.

    Panadería Nemo se quedó con el primer puesto

    Según el criterio unánime de los expertos, el exponente de Panadería Nemo fue el mejor. Su titular, Augusto Palombi, estalló en llanto cuando se dio a conocer el veredicto final.

    En base a la puntuación asignada por el jurado, el segundo puesto fue para Confitería Alemana; el tercero para Panadería Guzzi; en el cuarto puesto quedó El sol de Morón; en el quinto Las delicias de Rodolfo y sexto Glasé Pastelería.

    Una distinción que respalda la calidad del producto

    El pan dulce de Nemo ya ostenta una distinción: fue el ganador del Campeonato Argentino FITHEP Latinoamericana 2022 en la categoría estilo genovés. Cuando se enteró del evento organizado por CIPDO no dudó en sumarse.

    Sin revelar la receta de su exquisita creación, Augusto Palombi destaca como las potencialidades de su producto la humedad, el punto justo en la cantidad de frutas abrillantadas y frutos secos, y una dedicada cuota de amor para lograr un pan dulce digno de ser premiado.

    El testimonio de Augusto Palombi, el joven panadero ganador

    Emocionado, con mucha humildad y agradecido del momento que le tocó vivir en la noche de ayer Palombi confiesa que “yo aprendí de todo en la vida y me fui haciendo de a poco; trato de que mi historia sea conocida porque hay mucha gente que está en la misma situación que yo estuve y a veces uno quiere bajar los brazos, pero yo los animo a seguir, porque los sueños se cumplen”, asegura.

    El staff de Panadería Nemo está integrado por Augusto, sus padres, su hermano que es su mano derecha, su cuñada y dos personas más que atienden el mostrador, pero aunque no son muchos “conformamos un equipo que tira para adelante cada día”, define el ganador.

    “Yo tenía fe de que podía ganar, pero realmente vine a disfrutar el momento y a conocer nuevos colegas. Obviamente, ganar está buenísimo, estoy súper contento y se disfruta mucho esta experiencia. Pero si no nos hubiera tocado ser reconocidos como los mejores, también el balance hubiera sido excelente”, concluye el flamante ganador del Pan Dulce de Oro 2025.

    Fuente: Primer Plano.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fiorente en Pergamino: sabores que invitan a quedarse, a cualquier hora del día

    Sabor casero que enamora: el Almacén de Comidas Juana que conquista a Pergamino

    Hoy se celebra el Día del Cupcake, un clásico de la pastelería

    Cambio de rumbo: celebridades que apuestan a la gastronomía con cafés, pastelerías y casas de pasta

    La cocina italiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

    Los mejores alimentos para combatir el calor extremo: cómo sumar agua al cuerpo sin darte cuenta

    La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

    Ni empanada, ni hamburguesa: un viaje a Afganistán le inspiró un nuevo plato y es furor en Palermo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde muy joven Enrique Shaw tuvo el propósito de avanzar en el camino de la santidad. Su vida fue testimonio de virtudes cristianas.

    El empresario argentino Enrique Shaw a un paso de su beatificación
    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales

    La sobre exposición solar provoca un daño acumulativo en la salud de la piel.
    Salud y bienestar

    Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

    La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado en los últimos meses. Esto genera un peligro muy grande para el que conduce sin seguro”, sostienen las aseguradoras.

    Crece la mudanza de pólizas de seguros contra todo riesgo a sólo responsabilidad civil

    Este avance abre la puerta a nuevas soluciones ecológicas y al diseño de espacios más confortables y eficientes.

    El material que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible