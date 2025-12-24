miércoles 24 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ni pionono ni panqueques: la comida que es furor para estas fiestas de fin de año

    Se trata de una variante simplificada de la torre de panqueques, donde se utilizan láminas de pionono salado intercaladas con diversos rellenos.

    24 de diciembre de 2025 - 09:57
    La versión renovada de este plato es furor para esta navidad 2025.

    La versión renovada de este plato es furor para esta navidad 2025.

    RÍO NEGRO.

    En cada Navidad hay clásicos que se repiten sin discusión: el pionono arrollado, los panqueques salados, las tablas frías y las recetas heredadas de generación en generación. Sin embargo, de cara a las fiestas de 2025, una nueva preparación empezó a ganar protagonismo y a colarse en las mesas argentinas con una vuelta de tuerca tan simple como llamativa.

    Lee además
    un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas
    La mesa navideña argentina suele incluir preparaciones como el vitel toné, la ensalada rusa, matambre arrollado y pionono. El pan dulce es el gran protagonista de las fiestas, con frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate.

    Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer

    No es pionono tradicional ni tampoco panqueques. Se trata de una especie de torre o pastel frío armado con piononos cortados en cuadrados, que se rellena por capas y se presenta como una opción moderna, práctica y muy vistosa para la mesa navideña.

    Una versión renovada de un clásico

    La propuesta mantiene el espíritu del pionono salado, pero cambia por completo la forma. En lugar de enrollarlo, el pionono se corta en cuadrados o rectángulos y se apila, al intercalar distintos rellenos. El resultado es una preparación similar a una lasaña fría o a una torta salada, que luego se corta en porciones prolijas.

    Este formato no solo mejora la presentación, sino que también facilita el armado y el servicio, algo clave en una noche donde abundan los platos y los tiempos suelen ser ajustados.

    Rellenos que marcan la diferencia

    Uno de los motivos por los que esta preparación se volvió tendencia es su versatilidad. Entre los rellenos más elegidos para Navidad se destacan:

    • Queso crema con jamón cocido.
    • Pollo desmenuzado con mayonesa o queso untable.
    • Atún con verduras picadas.
    • Palmitos, huevo y salsa golf.
    • Opciones veggie con verduras grilladas y quesos suaves.

    Además, permite combinar sabores distintos en una misma torre, logrando un plato más variado y atractivo.

    Fuente: Río Negro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer

    Los argentinos priorizan recuerdos gastronómicos frente a souvenirs tradicionales según Booking.com

    Día de la Sangría: por qué se la celebra y cómo preparar esta bebida refrescante en simples pasos

    Los chefs famosos venden sus pan dulces y hay "polémica" por los precios

    El origen de la palabra "restaurante", explicado por un chef

    La "Caesar Burger", la nueva tendencia gastronómica para el verano

    Sandwichería Avenida: el clásico de Pergamino que resuelve tu lunch en dos clics

    Séptimo Cielo: una experiencia gourmet para saborear las noches de Pergamino

    Pan Dulce de Oro 2025: Panadería Nemo se coronó campeona de la primera edición

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Egresados, docentes y autoridades juntos tras la ceremonia de entrega de diplomas.

    ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

    Por Fernando Bongiovanni
    En Pergamino la recomendación es clara: tener un plan B bajo techo para esta Nochebuena.

    Navidad con clima inestable en Pergamino: ¿Mesa adentro o afuera en la noche del 24?

    Vecino gana más de 41 Millones de Pesos en Bingo Oasis de Zárate

    Récord histórico en Zárate: un vecino ganó más de $41 millones en Bingo Oasis

    Como cada año, los fieles se acercarán a las parroquias y capillas para adorar al Niño Dios.

    Navidad en Pergamino: intensa actividad litúrgica en los templos de la ciudad

    La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, criticó la aprobación de las ordenanzas por considerar que avanzaron sin información suficiente ni debate, con aumentos que trasladan la carga fiscal a los vecinos de Ramallo.

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario