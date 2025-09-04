Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, a los 91 años en Milán

Adiós a un ícono de la moda y tendencias : Este jueves falleció en Milán , a los 91 años , el legendario diseñador Giorgio Armani , uno de los creadores más influyentes del siglo XX y XXI. La noticia fue confirmada por su empresa a través de un comunicado:

“El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días.”

Creador de una marca que trascendió la moda —con presencia en ropa, accesorios, perfumes y hasta muebles— Armani fue símbolo de sobriedad, estilo y coherencia empresarial . Fundó su empresa en 1975 junto a su socio y compañero de vida, Sergio Galeotti , y en 2024 su imperio facturó más de 2.300 millones de euros .

Armani era el único accionista y director creativo de la firma. Días antes de morir, había anticipado al Financial Timesque deseaba una transición “orgánica”, delegando progresivamente en su círculo íntimo: su pareja y mano derecha Leo Dell’Orco , miembros de su familia y su equipo.

“El legado que espero dejar es de compromiso, respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo empieza”, escribió en redes.

La salud que lo alejó de las pasarelas

En julio había cumplido 91 años en medio de una recuperación por una infección pulmonar. Se perdió, de manera inusual, el desfile de junio, aunque prometió regresar en la Semana de la Moda de Milán de septiembre. Semanas más tarde, ya estable, incluso se confirmó la compra de la histórica discoteca La Capannina, donde en los años 60 conoció a Galeotti.

Pero en los últimos días, un malestar estomacal anticipó un desenlace inesperado.

Velatorio y despedida

El velatorio de Giorgio Armani se realizará el sábado y domingo en el Teatro Armani, en Vía Bergognona 59, Milán, de 9 a 18 horas. Su pareja Leo dell’Orco y su familia lo acompañaron hasta el final.