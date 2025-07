La política de Milei: el capítulo que no funciona del plan económico

Javier Milei podrá generar adhesión o rechazo, pero difícilmente se le pueda cuestionar que no está haciendo lo que prometió. Su plan económico, con eje en el superávit fiscal y la motosierra sobre el gasto público, se ejecuta sin grandes desvíos. En eso no hay doble discurso. Pero en economía no alcanza con la coherencia: la política y las expectativas cumplen un rol central.