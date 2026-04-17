El terror llega este viernes a Cinema Pergamino: se estrena La posesión de la momia

Jaafar Jackson, sobrino e hijo de Jermaine Jackson, debuta como actor interpretando a Michael Jackson adulto en la esperada película Michael.

La posesión de la momia, la nueva apuesta del horror que se estrena este viernes en Cinema Pergamino.

La cartelera de Cinema Pergamino se actualiza con novedades y continuidad de éxitos. Este viernes llega el estreno de La posesión de la momia , una propuesta de terror que promete impactar al público, mientras que continúan en exhibición títulos como Súper Mario Galaxy, El drama, Hamnet y Hoppers: operación Castor . A su vez, el miércoles 22 se realizará la avant premiere de Michael , la biopic que recorre la vida y carrera de Michael Jackson .

Entretenimiento Hamnet y El drama, las novedades de la semana en Cinema Pergamino

El cine de terror clásico vuelve a despertar interés con La posesión de la momia, la nueva apuesta del horror que se estrena este viernes en Cinema Pergamino y ya genera gran expectativa entre los fanáticos del género. La película, dirigida por Lee Cronin y producida por los estudios especializados en miedo Blumhouse y Atomic Monster, promete una versión mucho más oscura y perturbadora del mítico monstruo.

El avance muestra un clima opresivo y sobrenatural que se aleja de las versiones aventureras del pasado para apostar de lleno al terror.

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La historia sigue a Katie, una chica que desaparece misteriosamente en el desierto y a su familia devastada por la pérdida. Ocho años después, la joven regresa de forma inexplicable con su familia, pero lo que debería ser un reencuentro feliz pronto se transforma en una pesadilla.

Con el correr de los hechos, se revela que la chica está poseída por una antigua entidad vinculada a una momia egipcia, lo que obliga a su padre a tomar decisiones extremas para salvarla mientras el mal comienza a expandirse.

A diferencia de entregas anteriores de la franquicia, esta versión apuesta por el terror sobrenatural puro. El propio Cronin anticipó que su enfoque mezcla influencias del horror psicológico con una narrativa más íntima y perturbadora, en línea con el estilo de Blumhouse.

El elenco está encabezado por Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón y May Calamawy, quienes interpretan a la familia atrapada en esta pesadilla de origen ancestral. Origen: Irlanda, Estados Unidos. Duración: 134 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años.

Michael, la biopic de Michael Jackson

El biopic sobre Michael Jackson avanza con fuerza, consolidando un elenco que promete revivir los momentos más emblemáticos del “Rey del Pop” y su familia.

La película, titulada Michael, llegará a Cinema Pergamino el 22 de abril y ya ha generado expectativa con la revelación de imágenes que muestran a los actores caracterizados junto a las figuras reales que interpretan.

El reparto reúne nombres experimentados y nuevos talentos, con una selección cuidadosa para cada etapa del cantante y sus hermanos, así como de los pilares familiares que marcaron su carrera.

El papel central de Michael Jackson (adulto) recae en Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson.

El director Antoine Fuqua resaltó la conexión espiritual que notó en Jaafar y cómo logra emular la esencia de su tío frente a cámara. Será el debut actoral de Jaafar, quien ya tenía experiencia como cantante y bailarín desde los 12 años.

La interpretación de Michael Jackson en su niñez será responsabilidad de Juliano Krue Valdi. El director reconoció que encontrar a un niño capaz de transmitir el carisma y talento de Michael fue una tarea ardua.

Finalmente, Valdi fue seleccionado por su “talento innegable y espíritu” que lo posicionaron como la mejor opción.

El patriarca de la familia, Joe Jackson, será interpretado por el nominado al Oscar Colman Domingo. El productor Graham King destacó su versatilidad y la importancia de contar con un actor de su calibre para este papel fundamental.

La matriarca, Katherine Jackson, tendrá el rostro de Nia Long, quien calificó a su personaje como “un pilar de fortaleza y gracia para toda la familia Jackson”. Long mencionó el peso y la responsabilidad de interpretar a una figura que aún vive y es considerada icónica.