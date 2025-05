"Si fuéramos un Estado autónomo, seríamos Suiza": Javier Martínez encendió la entrevista en Doble Discurso

Javier Martínez: "Pergamino continúa sus obras públicas mientras hay municipios que no pueden pagar sueldos"

Javier Martínez ratifica negociaciones entre el PRO y LLA en la Provincia: "No importa la camiseta"

Javier Martínez no esquivó el tema.

“Es cierto. Si fuéramos un Estado autónomo, seríamos algo parecido a Suiza. Pergamino genera mucho”.

Y profundizó con números:

“Solamente de retenciones al agro se van de la ciudad cuatro presupuestos municipales por año, solo en ese concepto. Imaginate después si le sumás el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos… Con semejante cantidad de recursos que se van en esos conceptos, nadie pagaría una tasa municipal. Con solo un cuarto de lo que la ciudad aporta en concepto de retenciones a las exportaciones, no emitiríamos ni una sola boleta de tasas”.

“Uno debería replantearse si el tercer mandato es saludable”

Consultado por Matías Pascali sobre el desgaste que puede implicar un tercer mandato consecutivo, Martínez fue claro:

“Sí te desgasta. Te lleva mucho tiempo y muchas cosas a la vez, porque los municipios cargan cada vez más cosas”.

Y agregó una reflexión personal:

“Uno debería replantearse si el tercer mandato es saludable. No sé si es aconsejable. De hecho, en una de las venidas de Mauricio Macri, me dijo: ‘Yo no te aconsejo un tercer mandato, es mucho tiempo y son muchos años’. Pero bueno, a veces se dan esas cosas. Es para replantearlo. Yo creo que dos mandatos son saludables. Le debería haber hecho caso a Mauricio, pero bueno, estamos conformes con lo que viene y seguimos proyectando muchas cosas y quedan algunas otras por hacer”.

Finalmente, destacó el valor del equipo de gobierno y dejó abierta la puerta a una transición ordenada:

“Hemos consolidado un buen equipo de trabajo. Tenemos muchas cosas para dar, pero tenemos que entregar la posta”.

Captura de pantalla 2025-05-24 a la(s) 1.48.36p. m..png

Un ciclo con señales de cierre

El programa Doble Discurso se emite todos los viernes de 18:00 a 20:00 hs por La Opinión Play, en YouTube y Twitch. La entrevista a Javier Martínez tuvo un tono íntimo y directo, con momentos de humor, fotos históricas y definiciones que marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera política.

Un liderazgo que prepara la transición

Durante la entrevista, y en línea con sus reflexiones sobre el desgaste del poder, Martínez también habló sobre su futuro personal fuera de la política, dejando en claro que su intención es dar un paso al costado al finalizar su mandato:

“Yo quiero volver al sector privado”, afirmó sin vueltas, y agregó que, pese a ello, el equipo de gobierno debería continuar.

Destacó especialmente el sistema de trabajo que han desarrollado en estos años:

“Con el sistema de programación presupuestaria que armamos y el nivel de profesionalismo que tiene el equipo en la implementación de obras, lo ideal sería que ese esquema continúe”.

La idea de continuidad institucional por encima de los nombres propios fue un eje que se repitió a lo largo de la conversación. Para Martínez, el verdadero legado no es el cargo, sino el método de gestión: una forma de pensar el Estado local con planificación, control presupuestario, transparencia y ejecución técnica eficiente.