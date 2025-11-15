sábado 15 de noviembre de 2025
    • Los secretos de un snack saludable

    Según los expertos, los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

    15 de noviembre de 2025 - 08:20
    Preparar tus meriendas en casa puede resultar más económico que comprar productos empaquetados, además de reducir la probabilidad de terminar con un snack&nbsp;ultra procesado que no te saciará de verdad.

    CUERPOMENTE.

    Comer entre horas suele tener mala fama. Pero un snack saludable puede ser un aliado útil entre comidas para mantener estables los niveles de glucosa, favorecer la digestión y asegurar la energía y la concentración necesarias para afrontar el día, según los expertos en nutrición.

    Los snacks también pueden ayudar a cubrir carencias nutricionales al aportar diversidad a tu dieta, incorporando alimentos que quizás no estén presentes en las comidas principales.

    Para asegurarte de que lo que vas a picar sea nutricionalmente completo y satisfactorio, intenta incluir al menos dos de los tres macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Así que si el componente principal de tu snack es, por ejemplo, una tostada de pan integral o de masa madre (una buena fuente de carbohidratos), se recomienda cubrir con algo como palta, mantequilla de maní o un puñado de frutos secos, ricos en grasas saludables o proteínas.

    El tamaño de las porciones depende sobre todo de factores individuales, como el tiempo que pasa entre una comida y otra, tu nivel de actividad física y si tienes necesidades o condiciones de salud específicas.

    El rango calórico recomendado para una merienda puede parecer amplio: entre unas 200 y 400 calorías. Pero la herramienta más útil para determinar el tamaño adecuado podría ser la escala del hambre: si el 1 representa tener muchísima hambre y el 10 sentirse completamente lleno, una buena merienda debería dejarte en torno al 7, explican los expertos. De esa manera, la merienda te saciará lo suficiente, pero dejará espacio para tu próxima comida.

    Fuente: New York Times.

