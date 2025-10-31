viernes 31 de octubre de 2025
    • Las nuevas puertas que serán tendencia en los hogares modernos en 2026

    Las puertas sin marco ni tapajunta marcarán tendencia en 2026 por su diseño minimalista y capacidad de aportar amplitud y luminosidad a los hogares modernos.

    31 de octubre de 2025 - 09:42
    Al desaparecer el marco, estas puertas se funden con el entorno y se convierten en parte del diseño, en lugar de marcar un límite.&nbsp;

    Al desaparecer el marco, estas puertas se funden con el entorno y se convierten en parte del diseño, en lugar de marcar un límite. 

    DIARIO RÍO NEGRO.

    La arquitectura y el diseño de interiores están en constante evolución, y en 2026 una tendencia promete redefinir los espacios modernos: las puertas sin marco ni tapajunta. Esta propuesta, que ya comenzó a ganar protagonismo en 2025, se perfila como la favorita en hogares que buscan un estilo minimalista, amplio y sofisticado.

    A diferencia de las puertas tradicionales, esta alternativa elimina los cortes visuales y genera una continuidad total en las paredes, lo que potencia la amplitud y la luminosidad de los ambientes. Su diseño de líneas limpias permite que la mirada fluya sin interrupciones, un detalle clave en departamentos pequeños o viviendas que apuestan a la integración de espacios.

    Beneficios principales de las puertas sin marco

    • Continuidad visual sin interrupciones.
    • Mayor luminosidad natural.
    • Estética minimalista y sofisticada.
    • Integración armónica con muros, pisos y mobiliario.

    Además de lo estético, la funcionalidad también pesa: al desaparecer el marco, las puertas se funden con el entorno y se convierten en parte del diseño, en lugar de marcar un límite.

    Eso sí, su instalación requiere de mano de obra especializada y materiales de alta calidad. Carpinteros y fabricantes desarrollan sistemas contraplacados que garantizan estabilidad, durabilidad y bajo mantenimiento, asegurando que la puerta cumpla tanto en diseño como en resistencia.

    ¿Una inversión inteligente?

    En una época donde se prioriza despejar, simplificar y maximizar la luz, las puertas sin marco se consolidan como una inversión inteligente para transformar cualquier hogar en un espacio más moderno, armónico y atemporal.

    Fuente: Diario Río Negro.

