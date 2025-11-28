Las hojas que esconden un aroma inolvidable y un potencial gastronómico enorme

Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

En el universo de la cocina sustentable , donde cada parte de la planta encuentra su propósito, algunas hojas comienzan a salir de la sombra de los frutos que son más conocidos. Aromáticas, nobles y llenas de historia, las hojas de higuera son un buen ejemplo: pueden convertirse en un ingrediente sorprendente para quienes buscan nuevos matices de sabor y un vínculo más consciente con la naturaleza.

Según la chef sustentable Laura Di Cola, las hojas de higuera —valoradas desde la medicina ancestral y hoy redescubiertas por la cocina sin desperdicio— son todavía poco conocidas en la gastronomía, pero esconden un potencial enorme: “Aportan notas que recuerdan al higo, la nuez y la vainilla, con un perfume muy característico. Son versátiles, saludables y profundamente evocadoras”, explica.

Las hojas de higuera no solo despiertan curiosidad por su sabor, también evocan la memoria mediterránea y la cocina campesina, donde nada se desperdiciaba.

En algunas regiones, se usaban para envolver alimentos y darles un toque distintivo al cocinarlos sobre brasas o al vapor. Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

Propiedades que sorprenden

Además de su valor gastronómico, las hojas de higuera aportan beneficios para la salud. Contienen ácido clorogénico, que ayuda a reducir la absorción de glucosa en el intestino y evita los picos de azúcar en sangre tras las comidas.

También poseen furocumarinas y terpenos, compuestos que colaboran con el metabolismo de la glucosa y ayudan a reducir la inflamación en el páncreas, mejorando la producción y eficiencia de la insulina.

Cómo usarlas en la cocina

El uso más simple de las hojas de higuera es en forma de infusión. Basta con hervir tres hojas frescas o secas por litro de agua durante 10 a 15 minutos, dejar reposar la mezcla y beberla como té. Su aroma delicado y sabor ligeramente dulce la convierten en una alternativa interesante al clásico té de hierbas.

También pueden deshidratarse y molerse hasta obtener un polvo fino que se usa como condimento o aromatizante natural en masas, budines, yogures o helados. Algunas cocinas experimentales incluso la incorporan en mezclas de sal o azúcar saborizada.

Y para quienes buscan ir un paso más allá, las hojas más jóvenes y tiernas pueden reemplazar perfectamente a las hojas de parra para envolver rellenos de arroz, granos o verduras. Al cocinarlas, liberan un perfume sutil que transforma cualquier preparación sencilla en una experiencia sensorial.

Una hoja con futuro

En tiempos donde la gastronomía se orienta hacia lo sustentable y lo natural, las hojas de higuera representan una oportunidad para revalorizar lo que antes se descartaba. Son, como dice Laura Di Cola, “un puente entre la memoria rural y la innovación contemporánea”.

La clave está en animarse a probar. Porque en esa hoja suave y perfumada que muchos ignoraron durante años, se esconde un sabor nuevo y antiguo a la vez que nos recuerda que la cocina también puede ser un acto de descubrimiento.

Fuente: La Nación.