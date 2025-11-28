viernes 28 de noviembre de 2025
    • Las hojas que esconden un aroma inolvidable y un potencial gastronómico enorme

    Con notas que recuerdan al higo, la nuez y la vainilla, esta hoja poco conocida vuelve a conquistar cocinas que apuestan por lo natural y sin desperdicio.

    28 de noviembre de 2025 - 09:21
    Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

    JARDÍN.

    En el universo de la cocina sustentable, donde cada parte de la planta encuentra su propósito, algunas hojas comienzan a salir de la sombra de los frutos que son más conocidos. Aromáticas, nobles y llenas de historia, las hojas de higuera son un buen ejemplo: pueden convertirse en un ingrediente sorprendente para quienes buscan nuevos matices de sabor y un vínculo más consciente con la naturaleza.

    La simbiosis que crean los hoteles y la gastronomía constituye un pilar fundamental para el sector turístico y un elemento a valorar por parte del cliente que quiere una experiencia de calidad y cada vez se muestran más exigentes frente al mercado.

    FEHGRA celebra el Día de la Hotelería y la Gastronomía Argentina en su 84º Aniversario
    El turismo volvió a dar gran impulso al trabajo en la hotelería y la gastronomía, dijo el secretario general, Pablo Santín.

    La hotelería y la gastronomía vivieron "el mejor fin de semana largo del año"

    Según la chef sustentable Laura Di Cola, las hojas de higuera —valoradas desde la medicina ancestral y hoy redescubiertas por la cocina sin desperdicio— son todavía poco conocidas en la gastronomía, pero esconden un potencial enorme: “Aportan notas que recuerdan al higo, la nuez y la vainilla, con un perfume muy característico. Son versátiles, saludables y profundamente evocadoras”, explica.

    Un aroma con historia

    Las hojas de higuera no solo despiertan curiosidad por su sabor, también evocan la memoria mediterránea y la cocina campesina, donde nada se desperdiciaba.

    En algunas regiones, se usaban para envolver alimentos y darles un toque distintivo al cocinarlos sobre brasas o al vapor. Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

    Propiedades que sorprenden

    Además de su valor gastronómico, las hojas de higuera aportan beneficios para la salud. Contienen ácido clorogénico, que ayuda a reducir la absorción de glucosa en el intestino y evita los picos de azúcar en sangre tras las comidas.

    También poseen furocumarinas y terpenos, compuestos que colaboran con el metabolismo de la glucosa y ayudan a reducir la inflamación en el páncreas, mejorando la producción y eficiencia de la insulina.

    Cómo usarlas en la cocina

    El uso más simple de las hojas de higuera es en forma de infusión. Basta con hervir tres hojas frescas o secas por litro de agua durante 10 a 15 minutos, dejar reposar la mezcla y beberla como té. Su aroma delicado y sabor ligeramente dulce la convierten en una alternativa interesante al clásico té de hierbas.

    También pueden deshidratarse y molerse hasta obtener un polvo fino que se usa como condimento o aromatizante natural en masas, budines, yogures o helados. Algunas cocinas experimentales incluso la incorporan en mezclas de sal o azúcar saborizada.

    Y para quienes buscan ir un paso más allá, las hojas más jóvenes y tiernas pueden reemplazar perfectamente a las hojas de parra para envolver rellenos de arroz, granos o verduras. Al cocinarlas, liberan un perfume sutil que transforma cualquier preparación sencilla en una experiencia sensorial.

    Una hoja con futuro

    En tiempos donde la gastronomía se orienta hacia lo sustentable y lo natural, las hojas de higuera representan una oportunidad para revalorizar lo que antes se descartaba. Son, como dice Laura Di Cola, “un puente entre la memoria rural y la innovación contemporánea”.

    La clave está en animarse a probar. Porque en esa hoja suave y perfumada que muchos ignoraron durante años, se esconde un sabor nuevo y antiguo a la vez que nos recuerda que la cocina también puede ser un acto de descubrimiento.

    Fuente: La Nación.

    FEHGRA celebra el Día de la Hotelería y la Gastronomía Argentina en su 84º Aniversario

    La hotelería y la gastronomía vivieron "el mejor fin de semana largo del año"

    La Oktoberfest finalizó con nutrida asistencia y un récord histórico

    FEHGRA representó a la Gastronomía argentina en el VII Congreso Internacional Perú 2025

    Gastronomía, cultura y tradición: Rosario celebra la Semana de la Cocina Italiana 2025

