La verdad sobre las llamas y almas gemelas: una mirada chamánica

Como doctora en filosofía y estudios de género, y con más de 4500 personas atendidas en busca de claridad sobre su camino del alma, puedo afirmar que la idea de que hay una sola llama gemela y alma gemela por persona es una simplificación que no refleja la complejidad de la realidad espiritual.

En mi experiencia, he encontrado que cada persona tiene más de una llama gemela y alma gemela, y que estas relaciones no se limitan a la pareja romántica. Las llamas y almas gemelas son una frecuencia que nos ayuda a hacer los aprendizajes necesarios para nuestro propósito de vida. Su objetivo principal no es ser nuestras parejas, sino ayudarnos a crecer y a evolucionar como seres humanos.