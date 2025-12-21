La intuición, una brújula evolutiva que reaparece como guía en tiempos de incertidumbre

La intuición vuelve a ser valorada como una forma profunda de conocimiento que integra razón, emoción y experiencia vital.

En un mundo dominado por la velocidad, los datos y la hiperconectividad, hay una facultad humana que vuelve a reclamar protagonismo: la intuición . Durante siglos fue relegada al terreno de lo irracional o lo meramente emocional. Sin embargo, hoy reaparece como una herramienta clave para navegar tiempos de incertidumbre. ¿Y si la intuición no fuera un residuo primitivo, sino una brújula evolutiva?

Salud y bienestar Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

El filósofo Henri Bergson sostenía que la intuición es una forma de conocimiento directo, distinta —pero no inferior— a la razón. “La intuición es la simpatía por la cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único”, escribió a comienzos del siglo XX. Para Bergson, la intuición no contradice al pensamiento lógico, sino que lo complementa, permitiéndonos captar la vida en movimiento, más allá de conceptos fijos.

Desde la neurociencia actual, esta idea comienza a adquirir nuevos matices. Investigaciones contemporáneas muestran que muchas decisiones humanas se toman antes de que la mente racional las formule conscientemente. El neurocientífico Antonio Damasio afirma que “no somos máquinas pensantes que sienten, sino máquinas sentimentales que piensan”. Según su trabajo, las emociones y sensaciones corporales cumplen un rol central en la toma de decisiones complejas, especialmente cuando no contamos con toda la información.

La intuición, entonces, no sería magia ni casualidad, sino una forma de inteligencia profunda que integra memoria, experiencia, percepción y sensibilidad. Una sabiduría silenciosa que opera por debajo del pensamiento lineal.

Las tradiciones espirituales han sostenido esta idea desde hace milenios. En el chamanismo, la intuición es el lenguaje del alma; en el taoísmo, se la asocia al fluir natural de la vida; en el hinduismo, al conocimiento directo que surge del corazón. El místico sufí Rumi lo expresó de manera poética: “Hay una voz que no usa palabras. Escúchala.”

Hoy, en pleno siglo XXI, esta facultad vuelve a cobrar relevancia porque el mundo atraviesa una transformación profunda. Los viejos mapas —económicos, sociales, culturales— ya no alcanzan para orientarnos. La intuición aparece como una brújula interna capaz de guiarnos cuando las certezas externas se desmoronan.

No se trata de oponer intuición a razón, sino de integrarlas. La razón analiza el pasado; la intuición percibe el presente en movimiento. La razón pregunta “¿qué sé?”; la intuición susurra “¿qué resuena?”. En tiempos de cambio acelerado, esa resonancia puede ser vital.

Desde una mirada evolutiva, podríamos pensar que la intuición es una capacidad que la humanidad está recuperando. Una especie de “sentido interno” que permite detectar coherencia, peligro, oportunidad o verdad más allá de los discursos. Carl Jung afirmaba que “la intuición es percepción vía el inconsciente”, y sostenía que ignorarla empobrece la experiencia humana.

Tal vez por eso muchas personas hoy sienten un llamado a escuchar más su interior. A cuestionar caminos impuestos. A buscar coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen. No es casual: cuando una sociedad entra en crisis, la conciencia individual suele expandirse.

La intuición también cumple un rol ético. Nos alerta cuando algo no está alineado con nuestros valores, aun cuando sea socialmente aceptado. Nos impulsa a cambiar de rumbo, a decir que no, a elegir lo auténtico. En este sentido, no solo orienta decisiones personales, sino que puede convertirse en una fuerza colectiva de transformación.

Escuchar la intuición no garantiza certezas, pero sí coherencia. No ofrece respuestas inmediatas, pero abre caminos. Como escribió Albert Einstein —quien valoraba profundamente esta facultad—: “La mente intuitiva es un regalo sagrado, y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo.”

Quizás el desafío de nuestra época sea recordar ese regalo. Aprender a escucharlo sin miedo, sin superstición, sin idealizarlo, pero tampoco sin silenciarlo. Porque tal vez la intuición no sea un eco del pasado, sino una señal del futuro: una brújula evolutiva que nos guía hacia una forma más consciente, integrada y humana de habitar el mundo.