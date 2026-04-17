La inflación que Milei no logra domar: la nafta corre al doble del IPC y los jubilados pierden casi 9% real

Marzo cerró con 3,4% y encadenó diez meses consecutivos de aceleración. Los combustibles subieron 380% desde diciembre de 2023, contra 293% del IPC.

La inflación de marzo fue del 3,4% y marcó el décimo mes consecutivo de aceleración del Índice de Precios al Consumidor desde que el Gobierno de Javier Milei tomó la gestión. El dato del INDEC, difundido el 14 de abril, se ubicó por encima de las proyecciones privadas y hundió el discurso oficial que prometía "empezar con cero" en agosto. El acumulado anual ya trepa al 9,4%.

La cifra del tercer mes del año implicó un salto de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% de febrero y fue la más alta desde marzo de 2025. Según el informe oficial, la división de mayor aumento fue Educación (12,1%) , por el inicio de clases, seguida de Transporte (4,1%) , empujada por la suba del combustible en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Los precios regulados —tarifas de servicios públicos, transporte y educación— encabezaron la categorización con un 5,1%, mientras que el IPC núcleo se ubicó en 3,2% y los estacionales apenas en 1%. La variación interanual llegó al 32,6%.

grafico-ipc-mensual_2

Precios relativos: la nafta es la gran ganadora de la era Milei

Si se toma diciembre de 2023 como base 100, la foto del recorrido inflacionario de la gestión libertaria es elocuente. La nafta súper YPF acumula una suba del 380%, muy por encima del IPC INDEC (293%). El combustible pasó de $416 el litro a $1.999 en la Ciudad de Buenos Aires —YPF optó por no cruzar la barrera de los $2.000 mediante un "buffer" de precios vigente desde el 1° de abril.

En dólares, la foto es aún más dramática: la nafta súper promedió US$0,94 por litro entre enero de 2018 y febrero de 2026, pero en marzo último escaló a US$1,43, un 52% por encima del promedio histórico. Es récord en dólares pese al "operativo surtidor" que coordinó el ministro Luis Caputo.

La contracara es el dólar oficial del Banco Nación, que subió apenas 72% en el mismo período —de $800 a $1.377—. Es decir, el tipo de cambio oficial quedó atrasado frente al IPC unos 221 puntos porcentuales. Un dato que ayuda a entender por qué los sectores exportadores presionan y por qué Argentina volvió a ser cara en dólares.

Jubilados y asalariados: los perdedores del nuevo orden de precios

El IPC subió 293% desde diciembre de 2023, pero la jubilación mínima con bono aumentó 259%: un deterioro real del 8,7% para quienes cobran el haber básico. Más dramática es la situación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que trepó apenas 151% en el mismo período, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo cercana al 36% real.

En abril, la jubilación mínima se ubicó en $380.319 más un bono de $70.000 que sigue congelado desde 2024 —un total de $450.319—. El SMVM, en tanto, quedó en $357.800 después de un aumento del 1,53%. Son pisos de ingreso que, comparados contra una Canasta Básica Total de $1.434.464 para una familia tipo de cuatro personas (INDEC, marzo 2026), dejan en evidencia la brecha.

Un dato del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) termina de pintar el cuadro: la capacidad de compra de un salario privado registrado medido en litros de nafta cayó 17% solo entre febrero y marzo.

grafico-brecha

¿Y ahora? Desinflación prometida vs. inercia real

El Gobierno apuesta a que el dato de abril —que se conocerá el 14 de mayo— retome la senda descendente. El REM del Banco Central proyecta 2,7% para el cuarto mes y recién un eventual regreso al 2% en agosto. Consultoras como Libertad y Progreso también sostienen que habría desinflación, aunque posponen las expectativas más optimistas para fines de año.

En paralelo, el INDEC tuvo un impacto institucional: su director presentó la renuncia en medio de diferencias con el Ministerio de Economía sobre la implementación del nuevo IPC —con ponderadores actualizados de la ENGHo 2017/18—. Consultoras como Equilibra calcularon que con el nuevo índice, marzo habría dado 3,65% en lugar de 3,4%, y CEPA estimó 3,5%. La postergación, entonces, tuvo efecto estadístico.

La promesa de "derrumbe" de la inflación se enfrenta a una realidad incómoda: diez meses de aceleración, precios relativos fuertemente desarmados a favor de los combustibles y en contra del poder adquisitivo de asalariados y jubilados, y un esquema cambiario que empieza a generar dudas. Para un Gobierno que hizo de la baja de la inflación su principal bandera, el 2026 arrancó cuesta arriba.