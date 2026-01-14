La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

La inflación en la Argentina cerró 2025 en 31,5% anual, el nivel más bajo desde 2017, y confirmó una fuerte desaceleración tras dos años consecutivos de subas de tres dígitos. El dato, celebrado por el Gobierno, consolida un cambio de tendencia, aunque el país aún se mantiene entre los de mayor inflación a nivel global.

Cultura y espectáculos Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

La canasta alimentaria en Pergamino subió un 34,42% en 2025: ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de diciembre fue del 2,8% mensual y que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 31,5% en todo 2025 , el registro anual más bajo desde 2017. El dato fue recibido con alivio en el Gobierno y por analistas, ya que confirma una desaceleración sostenida tras un largo período de inestabilidad inflacionaria.

El contraste con los años previos es marcado. En 2023, la inflación había cerrado en 211,4% , el nivel más alto desde la hiperinflación de los años noventa. En 2024, ya bajo la presidencia de Javier Milei, el índice bajó a 117,8% , y en 2025 profundizó la caída hasta niveles que no se veían desde hace casi una década.

Para encontrar un número similar al actual hay que remontarse a 2017 , cuando la inflación fue del 24,7%. Desde entonces, el IPC había seguido un sendero ascendente: 47,6% en 2018, 53,8% en 2019, 36,1% en 2020 (año atravesado por la pandemia), 50,9% en 2021 y 94,8% en 2022.

El cierre de 2025, si bien aún elevado en términos históricos, marca un quiebre claro en la dinámica de los precios y refuerza la idea de que el proceso de desinflación está en marcha.

Todavía entre los países con más inflación

Pese a la mejora, la Argentina sigue ubicada entre los países con mayor inflación del mundo. Con un 31,5% anual, quedó en valores similares a Turquía, que cerró el año con un IPC del 30,9%. Por encima se encuentran economías con severas crisis políticas y sociales, como Irán, que registró una inflación del 52%.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), otros países con cifras más altas serían Sudán, Sudán del Sur y Venezuela, aunque en algunos casos no existen datos oficiales confiables. De confirmarse esas proyecciones, la Argentina habría terminado quinta en el ranking global de inflación.

Inflacion por pais América Latina según datos del FMI INFOBAE

Perspectivas más favorables para 2026

Más allá del diagnóstico actual, las proyecciones comienzan a mostrar un escenario más alentador. El FMI prevé que la inflación argentina podría descender al 16,4% en 2026, lo que permitiría al país retroceder varios escalones en el ranking mundial y acercarse a niveles más compatibles con una economía estable.

A nivel global, el organismo proyecta una inflación promedio del 4,2% en 2025 y del 3,7% en 2026, lo que refuerza la idea de que el desafío argentino sigue siendo grande, pero con señales claras de normalización.

América Latina: la excepción sigue siendo Argentina

En el contexto regional, la mayoría de los países de América Latina cerraron 2025 con inflaciones de un solo dígito. Colombia (5,1%), Brasil (4,26%), México (3,69%), Chile (3,5%) y Uruguay (3,65%) mostraron cifras moderadas.

Las excepciones fueron Venezuela, Argentina y Bolivia, que registró un 20,4%, el nivel más alto en casi 40 años. Incluso hubo casos de inflación muy baja o negativa, como Costa Rica, que cerró el año con una deflación del 0,99%.