miércoles 14 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

    El IPC cerró 2025 en 31,5%, el registro anual más bajo en ocho años. Aunque sigue alta en el ranking global, el sendero de desaceleración se consolida.

    14 de enero de 2026 - 10:05
    Los precios en general deberían seguir bajando durante el 2026

    Los precios en general deberían seguir bajando durante el 2026

    Profesional

    La inflación en la Argentina cerró 2025 en 31,5% anual, el nivel más bajo desde 2017, y confirmó una fuerte desaceleración tras dos años consecutivos de subas de tres dígitos. El dato, celebrado por el Gobierno, consolida un cambio de tendencia, aunque el país aún se mantiene entre los de mayor inflación a nivel global.

    Lee además
    Durante 2025, las frutas y verduras, se ubican en la punta de la cúspide con un 66,1 por ciento, seguidos por la carne bovina con un 57,2 por ciento.

    La canasta alimentaria en Pergamino subió un 34,42% en 2025: ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?
    Una postal de la más reciente edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en enero de 2025. 
    Cultura y espectáculos

    Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

    La inflación más baja en ocho años

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de diciembre fue del 2,8% mensual y que el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 31,5% en todo 2025, el registro anual más bajo desde 2017. El dato fue recibido con alivio en el Gobierno y por analistas, ya que confirma una desaceleración sostenida tras un largo período de inestabilidad inflacionaria.

    El contraste con los años previos es marcado. En 2023, la inflación había cerrado en 211,4%, el nivel más alto desde la hiperinflación de los años noventa. En 2024, ya bajo la presidencia de Javier Milei, el índice bajó a 117,8%, y en 2025 profundizó la caída hasta niveles que no se veían desde hace casi una década.

    Un recorrido que marca el cambio de tendencia

    Para encontrar un número similar al actual hay que remontarse a 2017, cuando la inflación fue del 24,7%. Desde entonces, el IPC había seguido un sendero ascendente: 47,6% en 2018, 53,8% en 2019, 36,1% en 2020 (año atravesado por la pandemia), 50,9% en 2021 y 94,8% en 2022.

    El cierre de 2025, si bien aún elevado en términos históricos, marca un quiebre claro en la dinámica de los precios y refuerza la idea de que el proceso de desinflación está en marcha.

    Todavía entre los países con más inflación

    Pese a la mejora, la Argentina sigue ubicada entre los países con mayor inflación del mundo. Con un 31,5% anual, quedó en valores similares a Turquía, que cerró el año con un IPC del 30,9%. Por encima se encuentran economías con severas crisis políticas y sociales, como Irán, que registró una inflación del 52%.

    Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), otros países con cifras más altas serían Sudán, Sudán del Sur y Venezuela, aunque en algunos casos no existen datos oficiales confiables. De confirmarse esas proyecciones, la Argentina habría terminado quinta en el ranking global de inflación.

    Inflacion por pais
    Am&eacute;rica Latina seg&uacute;n datos del FMI

    América Latina según datos del FMI

    Perspectivas más favorables para 2026

    Más allá del diagnóstico actual, las proyecciones comienzan a mostrar un escenario más alentador. El FMI prevé que la inflación argentina podría descender al 16,4% en 2026, lo que permitiría al país retroceder varios escalones en el ranking mundial y acercarse a niveles más compatibles con una economía estable.

    A nivel global, el organismo proyecta una inflación promedio del 4,2% en 2025 y del 3,7% en 2026, lo que refuerza la idea de que el desafío argentino sigue siendo grande, pero con señales claras de normalización.

    América Latina: la excepción sigue siendo Argentina

    En el contexto regional, la mayoría de los países de América Latina cerraron 2025 con inflaciones de un solo dígito. Colombia (5,1%), Brasil (4,26%), México (3,69%), Chile (3,5%) y Uruguay (3,65%) mostraron cifras moderadas.

    Las excepciones fueron Venezuela, Argentina y Bolivia, que registró un 20,4%, el nivel más alto en casi 40 años. Incluso hubo casos de inflación muy baja o negativa, como Costa Rica, que cerró el año con una deflación del 0,99%.

    Temas
    Seguí leyendo

    La canasta alimentaria en Pergamino subió un 34,42% en 2025: ¿Cuáles fueron los productos que más aumentaron?

    Festival Nacional de Folklore de Cosquín: grilla confirmada para las nueve lunas y cómo comprar las entradas

    Rissaga en la costa boanerense: el extraño fenómeno que hizo avanzar el mar repentinamente

    A los 74 años el arrecifeño Adolfo Fito Bernardes pedaleó 613 kilómetros para cumplir la promesa de su vida

    Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

    EEUU interceptó dos petroleros en el Atlántico y el Caribe y escaló la tensión con Rusia

    Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El acuerdo entre Trump y Delcy Rodríguez

    El Banco Central tomó un repo por US$3000 millones con bancos internacionales para reforzar dólares

    Fotos clonadas y una web falsa: así operaba el acusado de estafar a más de 200 familias argentinas en Chile

    Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica: "Me salvaron la vida"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una manifestante agita la bandera iraní previa a la revolución islámica de 1979 video

    "Disparen a matar": se filtran relatos de masacres y pánico en Irán tras la brutal represión del régimen

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició formalmente su temporada de colonia de verano en la localidad de San Pedro, una iniciativa que cuenta con 198 afiliados inscriptos y que se desarrolla por primera vez en la ciudad bajo esta modalidad, según informaron autoridades de la obra social.

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados
    La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, el pasado fin de semana en Mar del Plata
    Reforma Laboral

    El Congreso retoma la discusión por la reforma laboral y el oficialismo refuerza los contactos para aprobarla

    Viajar con mascotas se convirtió en una tendencia que transforma la manera de organizar las vacaciones y pone a prueba tanto la logística como el sentido de responsabilidad de los tutores. 

    Vacaciones: lo que tenés que saber si querés viajar con tu mascota

    Los precios en general deberían seguir bajando durante el 2026

    La inflación tocó su nivel más bajo desde 2017 y marcó un punto de inflexión en la economía

    Orillas House es obra del arquitecto argentino Axel Gerlero.

    Una casa argentina que está en Escobar ganó un premio internacional de arquitectura