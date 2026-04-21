Gran celebración en Mariano Benítez por el 11° aniversario del Museo Batallas de Cepeda

Recreacionistas de todo el país dieron vida en Mariano Benítez a la Batalla de Cepeda con una puesta de alto impacto visual y sonoro. PRENSA Vestuarios y elementos originales aportaron autenticidad a una recreación histórica de gran nivel en el aniversario del Museo Batallas de Cepeda. Mariano Benítez se consolidó como un punto de encuentro para la historia y la cultura regional. PRENSA Familias de Pergamino y la región disfrutaron de una propuesta cultural distinta al aire libre. PRENSA

La Municipalidad de Pergamino acompañó el pasado sábado una destacada jornada en la localidad de Mariano Benítez, donde se celebró el 11° aniversario del Museo Batallas de Cepeda con una propuesta histórica y cultural abierta a toda la comunidad.

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Durante el evento, se llevó a cabo una impactante recreación de la Batalla de Cepeda de 1859, que incluyó explosiones de cañones y disparos de armas de fuego de la época, brindando a los presentes una experiencia inmersiva que permitió revivir uno de los hechos más significativos de la historia nacional.

La jornada contó con la participación de recreacionistas provenientes de distintos puntos del país, quienes, con vestimenta y elementos originales de la época, lograron una puesta en escena de gran realismo.

El evento, llevado adelante por la Subsecretaría de Cultura, reunió a numerosas familias de Pergamino y la región, que se acercaron para disfrutar de una propuesta diferente, que combinó entretenimiento con valor histórico y educativo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten preservar la memoria colectiva, fortalecer la identidad local y generar espacios de encuentro para la comunidad, consolidando a Mariano Benítez como un punto de referencia cultural en la región. Embed - Municipalidad de Pergamino on Instagram: "Fiesta 11 del aniversario del Museo Batallas de Cepeda Con explosiones de cañones y disparos de armas de fuego de la época, se recreó la segunda batalla de 1859. Agradecemos a los recreacionistas de distintos puntos del país que reconstruyeron con vestimentas de la época permitiendo un gran espectáculo inmersivo." View this post on Instagram

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