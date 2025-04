Gimnasia y Esgrima logró su primer triunfo en la Segunda del TRL: derrotó a "Uni" de Santa Fe

Este triunfo y otros logrados ante equipos de Segunda División del TRL, como ante La Salle de Santa Fe el año pasado en la Reubicación, reflejan el buen trabajo que viene realizando Gimnasia y Esgrima, logrando ganarse el respeto en esta categoría. Previo al partido de Primera, se enfrentaron en Preintermedia (ganó Universitario 66 a 10) y en Intermedia (también ganó el local por 39 a 19).

La próxima presentación del “Lobo” será dentro de dos semanas. En Semana Santa no habrá actividad y el sábado 26 visitará a Provincial de Rosario por el torneo local URR “Copa Santa Fe”. Su próximo partido por la Segunda del TRL será el 3 de mayo de local frente a Los Caranchos de Rosario.

Resultados, posiciones y próxima fecha

Además del triunfo de Gimnasia y Esgrima en Santa Fe, en la tercera fecha de Segunda, Tilcara de Paraná venció a Alma Juniors en Esperanza por 30 a 23, CRAR de Rafaela perdió de visitante ante Logaritmo 28 a 27 y Universitario de Rosario doblegó como visitante a Los Caranchos 45 a 37.

Posiciones: Universitario (Rosario) 15 puntos; Alma Juniors 11; Tilcara 10; Los Caranchos y Logaritmo 6; Provincial y Universitario (Santa Fe) 5; Provincial y Gimnasia (Pergamino) 4 y CRAR 2. Próxima fecha (cuarta): Gimnasia (Pergamino) vs. Los Caranchos; Universitario (Rosario) vs. Alma Juniors; Tilcara vs. Logaritmo y CRAR vs. Provincial. Libre: Universitario (Santa Fe).