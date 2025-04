Una pergaminense en la Maratón de Boston: Silvina Capdevila cumplió el sueño de correr una Major

Clasificar para el Maratón de Boston no es tarea sencilla. Debía lograr una marca exigente y la oportunidad llegó el 30 de junio de 2024 cuando corrió el Maratón de Rosario. “No fue mi mejor marca, pero la hice en 3 horas y 41 minutos, lo que me habilitaba para clasificar”, relató. Así comenzó el camino hacia el sueño: se inscribió, quedó oficialmente aceptada y comenzó una etapa de entrenamiento intensivo de la mano de Ramiro Cabrera, entrenador de We Run Pergamino.