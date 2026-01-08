Gastronomía, lo que más crece en el sistema de franquicias argentino

Las franquicias de café de especialidad es uno de los negocios que más crecen.

El sistema de franquicias en Argentina sigue avanzando, a pesar de que sigue planchado el consumo en los sectores del comercio y los servicios. Según las estadísticas de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) , en el país funcionan más de 1.900 marcas (podrían superar las dos mil ya que muchas no están registradas en esta asociación) que, al cierre de 2025, controlarían entre 58 mil y 60 mil puntos de venta y darían trabajo en forma directa a 260 mil personas.

Cada año se suman en el país entre 100 y 150 nuevas marcas al mercado de las franquicias, lo que implica un ritmo de crecimiento del 5% al 8% anual. Cerca de 180 marcas argentinas tienen presencia en el exterior. Al cierre de 2025, el 92% de las cadenas mantenía activos sus planes de crecimiento.

Otro dato que es clave para el sector: el 87% de las marcas opera con multifranquiciados, lo que muestra que el inversor vuelve a elegir la marca con la que ya opera.

Estos y otros datos forman parte de la edición 2025 del anuario Influencers de las Franquicias, elaborado por Centrofranchising, una de las principales consultoras que se dedican a desarrollar este tipo de negocios en el país, con sede en Córdoba.

Las franquicias que más crecen

El sistema de franquicias en Argentina comenzó a crecer en los ‘90, pero recién se consolidó con fuerza a partir de 2015, cuando la reforma del Código Civil y Comercial incorporó esta figura a la legislación argentina.

En la última década, gastronomía e indumentaria eran los rubros más elegidos por el inversor a la hora de apostar por una franquicia.

Pero esto comenzó a cambiar en los últimos años. “La gastronomía empezó a ganar mucho más terreno, mientras que la indumentaria empezó a reducirse. De cada 10 consultas que recibimos para desarrollar una franquicia, ocho son de gastronomía, una de servicios y la otra tiene el interés de armar algo pero no sabe qué”, explica Pablo Pascolo, socio director de Centrofranchising.

El cambio en el Código Civil, al darle más confianza al sistema, generó una explosión de los servicios, desde hotelería hasta atención al automotor y desde estética hasta canchas de pádel. Esto provocó una enorme atomización del mercado de las franquicias.

La gastronomía, en reordenamiento

Para el socio director de Centrofranchising, esta tendencia continuará en 2026, con la gastronomía con el mismo liderazgo y la indumentaria en retroceso. El problema es que el crecimiento gastronómico está generando un exceso de negocios que, en algunos subrubros, amenaza su rentabilidad y, por lo tanto, su futuro.

“Desaparecieron muchas cervecerías artesanales, que migraron a otros conceptos como bares sofisticados, heladerías y cafés de especialidad. Hay muchas cafeterías, por lo que se viene un reordenamiento”, resalta.

Según Pascolo, las franquicias ayudarán a otra tendencia que se viene en materia de alimentos: achicar la distancia entre la industria y el consumidor. “Hay frigoríficos que están preparando el desarrollo de sus propias bocas de venta minorista bajo este formato, para acortar las cadenas de valor y que el producto salga de la fábrica y llegue al consumidor”, agrega.

Las proyecciones de la AAMF indican que este año podrían iniciarse cerca de 200 nuevas marcas (se espera la llegada de más marcas internacionales) y 4.000 locales.

Esto depende de que, finalmente, el consumo rebote. Para eso es fundamental que se consolide la estabilidad económica, la continuidad del proceso de desinflación, la concreción de la reforma laboral y la baja de impuestos.

Fuente: La Voz.