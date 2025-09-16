martes 16 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fundación Julio Maiztegui vacunó a más de 230 personas contra la FHA en la Expo Rural

    Importante campaña de inmunización de la Fundación Julio Maiztegui contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en el marco de la muestra del campo y la ciudad.

    Por Luciano Zuccarelli
    16 de septiembre de 2025 - 14:47
    Prevención de la Fiebre Hemorrágica Argentina en la Expo Rural.

    En el marco de la reciente Expo Rural de Pergamino, la Fundación “Julio Maiztegui” llevó adelante una importante campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), alcanzando a alrededor de 240 personas. La iniciativa formó parte de un trabajo articulado con el Instituto Maiztegui y la Secretaría de Salud del Municipio, con el objetivo de reforzar la prevención y acercar esta herramienta fundamental a la comunidad.

    Lee además
    Una Asociacion civil denunció al Hospital San Felipe de San Nicolás por desatención a pacientes oncológicos

    Denuncian al Hospital San Felipe de San Nicolás por incumplimientos para pacientes oncológicos
    dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Fiebre Hemorrágica Argentina

    Durante las jornadas se instaló un puesto de atención donde se aplicaron las dosis de la vacuna Candid #1, la única eficaz para prevenir la enfermedad endémica de la región. Además de la vacunación, se desarrollaron actividades de promoción y difusión destinadas a brindar información precisa sobre la enfermedad, su transmisión y la importancia de la inmunización.

    Desde la Fundación destacaron que estas acciones permiten fortalecer la estrategia de salud pública y ampliar el acceso de la población a la vacuna, que es gratuita y obligatoria para las personas mayores de 15 años que residen en zonas de riesgo. “Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera conjunta para que cada vez más vecinos estén protegidos”, remarcaron.

    Salud y prevención

    La presencia de la Fundación y el Instituto Maiztegui en la Exposición Rural permitió no solo acercar la vacuna a cientos de pergaminenses y visitantes de la región, sino también mantener viva la tarea de concientización sobre una enfermedad que, pese a los avances logrados, aún requiere del esfuerzo sostenido de toda la comunidad para su control.

    Temas
    Seguí leyendo

    Denuncian al Hospital San Felipe de San Nicolás por incumplimientos para pacientes oncológicos

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Sarampión: adelantan a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna

    San Nicolás: Este lunes comienza la vacunación gratuita contra el dengue para personas de 15 a 59 años

    El Hospital San Felipe de San Nicolás organizará una nueva colecta externa de sangre

    Anmat prohibió un queso cremoso por ser un peligro para la salud

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una Asociacion civil denunció al Hospital San Felipe de San Nicolás por desatención a pacientes oncológicos

    Denuncian al Hospital San Felipe de San Nicolás por incumplimientos para pacientes oncológicos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Montanari Fiat tuvo una gran participación en la Expo Rural de Pergamino donde los visitantes pudieron conocer de cerca los vehículos y consultar por las distintas alternativas de financiación.

    Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

    Por Alfonso Godoy
    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    María Rodríguez y Lucio Bagna en el primer puesto durante la premiación en Arrecifes.

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los Peronachos?

    Viral en redes sociales: ¿Se consiguen en Pergamino los "Peronachos"?

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre

    ¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre