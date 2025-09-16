Fundación Julio Maiztegui vacunó a más de 230 personas contra la FHA en la Expo Rural

En el marco de la reciente Expo Rural de Pergamino, la Fundación “Julio Maiztegui” llevó adelante una importante campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), alcanzando a alrededor de 240 personas. La iniciativa formó parte de un trabajo articulado con el Instituto Maiztegui y la Secretaría de Salud del Municipio, con el objetivo de reforzar la prevención y acercar esta herramienta fundamental a la comunidad.

Fiebre Hemorrágica Argentina Durante las jornadas se instaló un puesto de atención donde se aplicaron las dosis de la vacuna Candid #1, la única eficaz para prevenir la enfermedad endémica de la región. Además de la vacunación, se desarrollaron actividades de promoción y difusión destinadas a brindar información precisa sobre la enfermedad, su transmisión y la importancia de la inmunización.

Desde la Fundación destacaron que estas acciones permiten fortalecer la estrategia de salud pública y ampliar el acceso de la población a la vacuna, que es gratuita y obligatoria para las personas mayores de 15 años que residen en zonas de riesgo. “Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera conjunta para que cada vez más vecinos estén protegidos”, remarcaron.

Salud y prevención La presencia de la Fundación y el Instituto Maiztegui en la Exposición Rural permitió no solo acercar la vacuna a cientos de pergaminenses y visitantes de la región, sino también mantener viva la tarea de concientización sobre una enfermedad que, pese a los avances logrados, aún requiere del esfuerzo sostenido de toda la comunidad para su control.

