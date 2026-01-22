jueves 22 de enero de 2026
    • El último escalón: cuando todo entra en marcha.

    El verdadero éxito emprendedor no es la perfección ni la estabilidad, sino animarse a salir al mercado y ponerse en la línea de fuego.

    La Opinión OnLine | Carla Agosti
    Por Carla Agosti
    22 de enero de 2026 - 13:20
    El ultimo escalón del emprendedor. Cuando todo entra en marcha

    Carla Agosti

    Si recorriste esta escalera, ya atravesaste el temor, aprendiste a admirar lo que creaste y te animaste a pensar en riqueza. Hoy quiero hablarte del último escalón del camino emprendedor. Ese que muchos idealizan, pero pocos entienden de verdad:

    el éxito.

    Éxito: entrar en la línea de fuego

    Y antes de seguir, necesito romper un mito.

    El éxito no es vivir del éxito.

    No es convertirte en un genio.

    No es que todo funcione perfecto.

    El éxito, en esta etapa, es mucho más simple y mucho más valiente:

    poner tu producto o servicio en el mercado.

    Salir. Mostrar. Ofrecer.

    Vender.

    El éxito es estar en la línea de fuego.

    Es cuando dejás de hablarle solo a amigos y conocidos y empezás a encontrarte con clientes reales. Clientes que pagan… o no. Que entienden tu propuesta… o no. Que te eligen… o pasan de largo.

    Y ahí se termina cualquier fantasía.

    No importa cómo llegás al mercado.

    No importa si vendés por redes, por terceros, con distribuidores, de forma directa o indirecta.

    No importa si empezás chico, lento o desprolijo.

    En este punto, lo único importante es estar.

    Porque el mercado no premia la genialidad.

    Premia la presencia.

    Estar en la línea de fuego significa exponerte.

    Escuchar críticas.

    Ajustar precios.

    Reformular mensajes.

    Cambiar lo que creías inamovible.

    Significa aceptar que el primer intento casi nunca es el definitivo.

    Y que vender no es convencer, es aprender.

    Muchos emprendedores se quedan enamorados de su producto, de su modelo, de su idea… pero nunca dan este último paso. Y sin este paso, todo lo anterior queda inconcluso.

    Poner algo en el mercado es un acto de coraje.

    Es decir: esto soy, esto ofrezco, y estoy dispuesto a escuchar la respuesta.

    Ese es el verdadero éxito inicial del emprendedor.

    No la estabilidad.

    No la rentabilidad soñada.

    No el reconocimiento.

    El éxito es animarte a jugar el partido.

    Con errores, con nervios, con aprendizaje.

    Si llegaste hasta acá, no subestimes lo que hiciste.

    Estar en la línea de fuego ya te diferencia de la mayoría.

    Porque emprender no es evitar el riesgo.

    Es aprender a pararte frente a él.

    Y eso —aunque nadie te lo diga— ya es un enorme logro.

    Gracias por subir esta escalera conmigo.

    Nos volveremos a encontrar, porque emprender —como la vida— nunca se termina de aprender.

    Carla

