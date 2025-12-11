jueves 11 de diciembre de 2025
    • La primera escalera de emprender: vencer el temor

    Si estás leyendo esta tercera columna, ya sabés que este espacio no es sobre modelos de negocio ni teorías de manual. Es sobre vos. Sobre lo que sentís, lo que te frena y lo que te impulsa cuando decidís emprender.

    Carla Agosti
    Por Carla Agosti
    11 de diciembre de 2025 - 10:28
    Para emprender hay que vencer el temor

    Y hoy quiero hablarte del primer escalón de la gran escalera emprendedora:

    El temor.

    No el miedo de película. No el terror dramático.

    Hablo del miedo íntimo, silencioso, ese que aparece cuando tu idea todavía es apenas un borrador en tu cuaderno, una nota en el celular o una imagen que te visita a la noche.

    Es ese momento en el que te preguntás:

    ¿Será solo una buena idea o podrá convertirse en un negocio?

    ¿Alguien lo va a querer?

    ¿Quién me va a comprar?

    ¿Y si fracaso?

    ¿Y si no soy capaz?

    A ese miedo yo lo conozco bien. Lo veo todos los días en los emprendedores que llegan al programa. Es un miedo legítimo, natural, casi necesario. Pero también es una trampa: si no lo atravesás, te quedás ahí para siempre, en el escalón más bajo de la escalera. El escalón del “algún día”…

    Y entonces pasa algo: empezás a entretenerte con lo accesorio.

    Buscás el packaging perfecto, el logo soñado, la estética precisa.

    Y sí, todo eso es importante. Pero nada de eso existe si antes no existe un prototipo real.

    Muchos me dicen:

    “Mi producto perfecto va a estar listo para mediados de 2026.”

    Y yo pienso:

    No llegamos a 2026, se termina el mundo antes.

    Porque el tiempo del emprendedor no es el de la perfección.

    Es el de la acción.

    Es HOY. Es AHORA.

    Si estás en este primer escalón, quiero decirte algo con total honestidad:

    No podés bajar el miedo antes de hacer.

    Primero hacés, y después el miedo se acomoda.

    El miedo no se supera pensando:

    Se supera ejecutando.

    Por eso, en este punto del camino, tenés una sola tarea:

    DAR EL SALTO.

    Hacer tu prototipo. Aunque sea básico, imperfecto, rápido.

    Aunque lo mires y pienses: “Esto no es lo que imaginé.”

    Aunque todavía no tengas todas las respuestas.

    Porque solo con un prototipo real podés buscar recursos, validar, corregir y avanzar al próximo estado emocional del emprender:

    El estado de admiración.

    Ese momento mágico en que mirás lo que hiciste, lo sostenés en la mano y decís:

    “No puedo creer que lo hice.”

    Ese segundo escalón es otro viaje, otro sentimiento, otra historia.

    Y te la voy a contar en la próxima columna.

    Nos vemos en quince días.

    Carla

