El Banco Central tomó un repo por US$3000 millones con bancos internacionales para reforzar dólares

El Banco Central anunció un nuevo crédito repo por US$3000 millones con bancos internacionales para reforzar la liquidez en dólares antes del vencimiento de deuda del viernes, por US$4200 millones. La operación, a 372 días y a una tasa anual del 7,4%, se garantizó con bonos Bonar 2035 y 2038.

Allanamientos en el BCRA por una causa de maniobras con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este miércoles que concretó un nuevo préstamo tipo repo (repurchase agreement) con bancos internacionales por US$3000 millones , en una operación orientada a reforzar la liquidez en moneda extranjera en la antesala de un pago de deuda relevante que el Tesoro enfrentará este viernes por US$4200 millones .

El acuerdo se cerró a un plazo de 372 días , con una tasa anual del 7,4% , y se instrumentó mediante la entrega de bonos Bonar 2035 y 2038 como garantía, títulos que el Central había canjeado con el Tesoro la semana pasada. Aunque el comunicado oficial no identificó a las entidades participantes, trascendió que entre los bancos involucrados figuran Citi, JP Morgan y Santander , junto a otras firmas internacionales consideradas de primera línea.

El repo funciona, en la práctica, como un préstamo garantizado : una entidad entrega activos a cambio de fondos, con el compromiso de recomprarlos en un plazo determinado a un precio pactado. En este caso, el BCRA obtiene dólares por un período de poco más de un año, reforzando transitoriamente la caja en divisas.

El costo financiero quedó fijado en SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que equivale a una tasa final del 7,4% anual, un nivel que en el equipo económico atribuyen a la mejora del clima financiero y al descenso del riesgo país tras las últimas definiciones políticas.

Alta demanda: ofertas por US$4400 millones

Según informó el Banco Central, la licitación despertó un fuerte interés: recibió ofertas por US$4400 millones, casi un 50% más del monto buscado. Sin embargo, la autoridad monetaria decidió no ampliar la adjudicación.

“A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el Banco Central decidió no ampliar el monto adjudicado”, sostuvo la entidad.

En el mismo comunicado, el BCRA interpretó la señal como parte de un proceso más amplio: “El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país”.

El vencimiento del viernes: US$4200 millones

La operación cobra relevancia por el momento en que se concreta. Este viernes 9 de enero, el Tesoro deberá afrontar un vencimiento por US$4200 millones, correspondiente a renta y amortización de bonos en moneda extranjera.

Según datos oficiales, al viernes 2 de enero el Tesoro mantenía depósitos por US$1689 millones, a los que se sumaron en las últimas horas US$500 millones provenientes de la privatización de las represas del Comahue. En ese escenario, el repo brinda aire financiero para administrar el flujo de pagos sin tensionar de forma inmediata otros frentes de financiamiento.

Antecedentes: otros repos y tasas más altas

No es la primera vez que el Banco Central recurre a esta herramienta. En 2025 ya se habían celebrado dos operaciones similares, ambas con vencimiento en 2027:

Enero: US$1000 millones al 8,8% anual

Junio: US$2000 millones al 8,25% anual

La baja de tasa al 7,4% en este nuevo acuerdo aparece como un dato que el Gobierno busca capitalizar para mostrar una evolución favorable del costo de financiamiento.

La estrategia oficial: cumplir sin usar reservas

En el entorno del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del BCRA Santiago Bausili, el objetivo es consolidar una señal: que la Argentina podrá cumplir el vencimiento del 9 de enero sin recurrir directamente a las reservas internacionales, en un contexto en el que el país todavía enfrenta restricciones para el acceso a otras formas de refinanciamiento más baratas.

En paralelo, el Gobierno inició 2026 con cambios en el esquema de bandas cambiarias —con actualización divergente entre techo y piso— y con la promesa de lanzar un programa de acumulación de divisas por entre US$10.000 y US$17.000 millones.

Un año cargado de pagos en moneda extranjera

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Tesoro enfrenta este año vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$19.505 millones:

US$8446 millones por títulos públicos (incluye los US$4200 millones del 9 de enero y un pago similar el 9 de julio)

US$4401 millones con el FMI

US$4716 millones con organismos multilaterales

El resto corresponde a otros compromisos

En este marco, el repo por US$3000 millones aparece como una herramienta de refuerzo puntual, pero también como una señal de reconstrucción gradual de acceso a fuentes externas en condiciones de mercado.