viernes 09 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dos arquitectos que triunfan en Londres diseñaron una casa brutalista que brota de un cerro mendocino

    Se trata de un hogar en tres volúmenes que se integran con la topografía cuyana, creando una conexión armónica entre lo natural y lo construido.

    9 de enero de 2026 - 09:35
    Como una formación rocosa más de&nbsp;Pedemonte,&nbsp;Brutal Honesty, como fue bautizada la casa, emerge del terreno en&nbsp;tres volúmenes&nbsp;habitados de forma permanente por una pareja y sus tres hijos.

    Como una formación rocosa más de Pedemonte, Brutal Honesty, como fue bautizada la casa, emerge del terreno en tres volúmenes habitados de forma permanente por una pareja y sus tres hijos.

    LA NACIÓN.

    Los arquitectos Sebastián Andia y Valentina Cerroni, mendocinos de origen, se conocieron en Londres mientras cursaban una maestría. Allí se enamoraron, no solo de la ciudad y su vibrante comunidad profesional y académica, sino también el uno del otro.

    Lee además
    Materiales nobles construyen espacios más auténticos y atemporales.

    Tendencias en arquitectura: El regreso de los materiales honestos a la decoración del hogar
    La topografía, la vegetación y las visuales son elementos activos del proyecto. 

    La premisa innegociable de una casa en Jujuy: construir sin talar ni un solo árbol

    Instalados definitivamente en suelo inglés, en 2017 fundaron un estudio de arquitectura -hoy galardonado a nivel internacional-, que cuenta con proyectos en diversas partes del mundo, entre ellas, claro, Argentina. Aquí, construyeron esta casa brutalista, movidos por el deseo de un coterráneo de volver a sus pagos después de una larga estancia en Buenos Aires. Muchas conversaciones con su familia le dieron forma a este hogar que hoy lleva el color de la tierra y se funde con el impactante terreno cuyano.

    Un hogar sustentable

    La vivienda tiene vistas de 360 grados hacia las montañas desérticas andinas y el oasis en el valle. Un patio interior suma luz natural y verde. En él, crece un árbol original de la zona, respetando el requisito del proyecto de adaptarse a la vegetación preexistente. “No se taló ni un solo ejemplar”, asegura Sebastián.

    Buscando hacer de este un hogar sostenible, se pusieron en juego estrategias para reducir el consumo energético, como el aislamiento térmico, la construcción de alerones que protegen del sol y la ventilación natural. Además, se incluyeron paneles y termotanques solares, y un sistema de reutilización de aguas grises.

    Belleza cruda y armoniosa

    El interiorismo es minimalista. Su diseño se pensó para que la arquitectura sea la protagonista. "Trabajamos con materiales naturales y honestos -hormigón, madera, hierro y vidrio-, buscando una experiencia de belleza cruda y armoniosa, libre de adornos artificiales”, aseguran los arquitectos.

    La conexión con el cerro

    La vivienda se convierte en una extensión del cerro que no busca disimular su particular presencia. Muros de contención emergen del terreno como formaciones rocosas abstractas. Son de hormigón pigmentado, que emula el tono exacto de la tierra (resultado al que se llegó después de hacer varias pruebas in situ). Sus curvas, que siguen las líneas naturales del espacio, configuran las particiones interiores, definen las terrazas y protegen los ambientes del sol.

    “En Mendoza, los árboles son vitales: cada ejemplar existe porque fue plantado y cuidado. Los clientes eligieron el terreno por su flora autóctona y su arboleda existente, algo que valoramos plenamente", contó el arquitecto Sebastián Andia.

    Fuente: La Nación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tendencias en arquitectura: El regreso de los materiales honestos a la decoración del hogar

    La premisa innegociable de una casa en Jujuy: construir sin talar ni un solo árbol

    Tendencias en jardines 2026: cómo crear espacios que cuidan, inspiran y mejoran tu bienestar diario

    El fin de la "casa vidriera": La arquitectura vira hacia el diseño emocional y el lujo silencioso

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Primer refuerzo confirmado: Douglas Haig apuesta por Facundo Perrone en el arco.

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

    Por Fernando Bongiovanni
    Según informaron desde la entidad, en los últimos días se detectaron mensajes y publicaciones en redes sociales que solicitan aportes monetarios bajo el argumento de supuestas reparaciones de unidades móviles.

    Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    El maíz de primera atravesó el período crítico; ahora está en juego el último componente del rendimiento: el llenado de granos. 

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes

    Viernes 9 de enero - Versión PDF

    El conductor del automóvil Chevrolet Classic permaneció varias horas atrapado en el interior del habitáculo hasta que los automovilistas vieron el vehículo siniestrado y alertaron al sistema de emergencias 911 para que se desplieguen brigadas de asistencia.

    Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8