Día Mundial del Tiramisú: historia y curiosidades del icónico postre italiano

El Día Mundial del Tiramisú se celebra cada 21 de marzo. Esta fecha fue establecida para rendir homenaje a uno de los postres más icónicos de Italia y del mundo.

Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Tiramisú , una jornada dedicada a este popular postre italiano que conquistó paladares en todo el mundo, se convirtió en un clásico de la gastronomía y hoy es uno de los más pedidos en restaurantes.

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Compuesto por capas de bizcochos empapados en café, una crema suave de mascarpone, huevos y azúcar, y terminado con cacao en polvo, esta preparación es una delicia que ha sido reinterpretada de muchas formas, pero que siempre mantuvo su esencia.

El origen de este postre sigue siendo un tema debatido. Una de las historias más comunes lo sitúa en el siglo XVII, en la Toscana, donde se cuenta que los pasteleros de Siena crearon el tiramisú como homenaje al Gran Duque Cosme III de Medici.

Según esta versión, los ingredientes del postre simbolizaban atributos del aristócrata: el café representaba la fuerza, el cacao la virilidad, y el queso mascarpone la humildad. Sin embargo, la falta de documentación histórica sobre el postre en esa época llevó a muchos expertos a dudar de esta narración.

Otra versión, más reciente, sitúa el nacimiento del tiramisú en Treviso, en el Véneto, durante el siglo XX. Se dice que en un burdel local, la encargada del establecimiento ideó el postre para ofrecerlo a los clientes al final de la noche, con el objetivo de revitalizarlos.

De hecho, el nombre “Ti tira su”, que en dialecto veneciano significa “te levanta”, refleja la intención de dar un impulso de energía a quienes lo consumían. Aunque esta historia se mantiene viva en el imaginario popular, no hay consenso absoluto sobre su veracidad.

De receta casera a ícono mundial

A pesar de las diferentes teorías sobre su origen, lo cierto es que el tiramisú pasó de ser una receta local a un referente internacional de la cocina italiana. Aunque el postre no se mencionó en libros hasta los años 80, se sabe que era conocido en las casas de la región de Treviso, donde las abuelas lo preparaban con cariño para las reuniones familiares.

Hoy en día, continúa como un símbolo de la gastronomía italiana, disfrutado en todo el mundo. El 21 de marzo, en su Día Mundial, se reconoce no solo su sabor inconfundible, sino también las historias que dan cuenta de su legado y sus múltiples adaptaciones.

Fuente: Panorama.