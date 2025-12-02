Día Mundial del Sida: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

Día Mundial del Sida. El 98% de las nuevas infecciones de VIH son por relaciones sexuales sin preservativo.

El primer día del mes de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida (de la Respuesta al VIH/Sida) , con ánimo de sensibilizar sobre la importancia de realizarse los testeos, así como de mantener una vida sexual segura y concientizar sobre la realidad de la enfermedad avanzada, en caso de que las personas portadoras del virus no se traten.

En Argentina , cada día, alrededor de 17 personas reciben un diagnóstico de VIH. De acuerdo a información del Ministerio de Salud de la Nación , 140.000 personas viven con VIH, de las cuales el 13% desconoce su diagnóstico y el 45% se detectó en un estadio avanzado de la infección. Además, el contacto sexual sin protección representa la principal - y casi única – vía de contagio del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa este 2025 la campaña “Cero muertes por Sida en el 2030”, para generar conciencia sobre los estadíos de la enfermedad avanzada por VIH y alcanzar la mayor cantidad de personas en tratamiento en el plazo de cinco años.

Embed - Dr Jarbas Barbosa - Dia mundial de la lucha contra el Sida 2025

En el país el diagnóstico, tratamiento y toda la atención médica vinculadas al VIH/Sida son gratuitas, sin importar si las personas tienen obra social o no. En caso de que el test resulte positivo, se puede comenzar de inmediato el tratamiento y lograr bajar la carga viral e incluso hacerla idetectable e intransmisible, por lo que el test asegura que las pesonas no desarrollen el Sida y, a su vez, que no transmitan la enfemedad.

Atención en PBA

En la provincia de Buenos Aires, hay más de 700 centros de testeo rápido y 185 espacios de atención que garantizan el acceso al tratamiento y seguimiento de las personas con VIH.

Las pruebas rápidas para VIH son exámenes simples que se realizan en el lugar y el momento de la consulta, mediante una punción digital, y se acompañan de una instancia de asesoramiento donde se brinda información que promueve el fortalecimiento de la autonomía en el cuidado del cuerpo y la salud de las personas.

Dos etapas: VIH y Sida

La infección por VIH tiene dos etapas: la infección por contagio, que es asintomática, y el desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), momento en el que, con el sistema inmune debilitado, se suman infecciones graves, como neumonía, tuberculosis, histoplasmosis, citomegalovirus, entre otras. Justamente es en los glóbulos blancos encaegados de combatir virus y bacterias donde actúa el VIH, dando paso al desarrollo agresivo de enfermedades denominadas oportunistas, ya que no se las puede combatir.

La promoción y acceso a pruebas de VIH es fundamental para asegurar un diagnóstico oportuno y el tratamiento inmediato del VIH.

El VIH es una condición crónica manejable, ya que con un tratamiento adecuado, las personas que portan el virus pueden llevar una vida plena y saludable.

El tratamiento no solo beneficia la salud de la persona (ayudándola a mantenerse sana y activa), sino que también es una de las formas más efectivas de prevenir la transmisión.

Las personas con VIH deben iniciar en forma inmediata el tratamiento antirretroviral para mantener alto su conteo de CD4 (el tipo de glóbulo blanco linfocito T CD4, fundamental del sistema de defensas del organismo) y prevenir el daño al sistema inmune, reduciendo el riesgo de infecciones oportunistas y otros problemas de salud asociados.

Cuando una persona con VIH mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento, no transmite el virus por vía sexual, por lo que se habla desde hace unos años de la fórmula “I=I”, Indetectable = Intransmisible. (DIB)