Crimen y Castigo: el problema creciente del fraude en seguros

El sector asegurador busca promover una conducta ética, subrayando que el fraude es un delito que se persigue activamente. TIEMPO DE SEGUROS. El Comité Asegurador Argentino ha intensificado sus acciones contra el fraude, enfocándose en desarticular la cultura de la "viveza criolla" que impacta directamente en los costos de las pólizas para todos los usuarios. ADIRA.

El Comité Asegurador Argentino, con la participación de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) y Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA), lanzó una campaña para concientizar sobre las estafas al mercado asegurador.

Generar conciencia sobre una práctica que, aunque muchos naturalizan, constituye un delito La estrategia comunicacional advierte que mentirle a una aseguradora no es una “viveza criolla” ni una picardía sin consecuencias, sino un problema serio que crece en la Argentina y termina pagando toda la sociedad. Cada accidente inventado y cada reclamo exagerado se traduce, tarde o temprano, en el aumento del valor de las primas que afrontan millones de personas.

Choques que nunca ocurrieron y relatos dignos de una serie de Netflix son algunas de las maniobras más usadas para robarle a las compañías. El resultado está lejos de ser lindo: pérdidas millonarias, más controles, más investigaciones y más juicios. Y, como suele pasar, esa cuenta no la pagan los embaucadores, sino el conjunto de los Asegurados en el precio de su Seguro año tras año. La iniciativa busca visibilizar las distintas modalidades de estafa, alertar sobre sus consecuencias económicas y legales, y promover una cultura de transparencia, destacando que el fraude es un delito, que existen víctimas, en definitiva, una problemática que afecta la confianza y la sustentabilidad del sector.

Aseguradoras versus estafadores Desde el mes de noviembre de 2025 y todos los miércoles, las compañías publican en sus redes sociales el contenido diseñado con el objetivo de visibilizar el problema y generar conciencia sobre los daños y consecuencias. Estas se han unido a la iniciativa de publicar mensajes directos: “El fraude no es viveza, es un crimen”, “Robarle al seguro también es robar” y “No te conviertas en un delincuente”, entre otros.

Fuente: 100% Seguro.

Compartí esta nota en redes sociales:





