viernes 06 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Crimen y Castigo: el problema creciente del fraude en seguros

    Con una interesante iniciativa, el sector asegurador busca promover una conducta ética y responsable entre asegurados y compañías.

    6 de febrero de 2026 - 08:20
    El sector asegurador busca promover una conducta ética, subrayando que el fraude es un delito que se persigue activamente.&nbsp;

    El sector asegurador busca promover una conducta ética, subrayando que el fraude es un delito que se persigue activamente. 

    TIEMPO DE SEGUROS.
    El&nbsp;Comité Asegurador Argentino ha intensificado sus acciones contra el fraude, enfocándose en desarticular la cultura de la viveza criolla que impacta directamente en los costos de las pólizas para todos los usuarios.

    El Comité Asegurador Argentino ha intensificado sus acciones contra el fraude, enfocándose en desarticular la cultura de la "viveza criolla" que impacta directamente en los costos de las pólizas para todos los usuarios.

    ADIRA.
    Lee además
    Cada vez más provincias prohíben consumir mate mientras se conduce, por considerarlo un comportamiento riesgoso. 

    Vacaciones en auto: qué dicen las aseguradoras sobre mate, ojotas y celular al volante
    vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Generar conciencia sobre una práctica que, aunque muchos naturalizan, constituye un delito

    La estrategia comunicacional advierte que mentirle a una aseguradora no es una “viveza criolla” ni una picardía sin consecuencias, sino un problema serio que crece en la Argentina y termina pagando toda la sociedad. Cada accidente inventado y cada reclamo exagerado se traduce, tarde o temprano, en el aumento del valor de las primas que afrontan millones de personas.

    Choques que nunca ocurrieron y relatos dignos de una serie de Netflix son algunas de las maniobras más usadas para robarle a las compañías. El resultado está lejos de ser lindo: pérdidas millonarias, más controles, más investigaciones y más juicios. Y, como suele pasar, esa cuenta no la pagan los embaucadores, sino el conjunto de los Asegurados en el precio de su Seguro año tras año. La iniciativa busca visibilizar las distintas modalidades de estafa, alertar sobre sus consecuencias económicas y legales, y promover una cultura de transparencia, destacando que el fraude es un delito, que existen víctimas, en definitiva, una problemática que afecta la confianza y la sustentabilidad del sector.

    Aseguradoras versus estafadores

    Desde el mes de noviembre de 2025 y todos los miércoles, las compañías publican en sus redes sociales el contenido diseñado con el objetivo de visibilizar el problema y generar conciencia sobre los daños y consecuencias. Estas se han unido a la iniciativa de publicar mensajes directos: “El fraude no es viveza, es un crimen”, “Robarle al seguro también es robar” y “No te conviertas en un delincuente”, entre otros.

    Fuente: 100% Seguro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Vacaciones en auto: qué dicen las aseguradoras sobre mate, ojotas y celular al volante

    Vacaciones con respaldo: y seguros: el verano 2026 desde la asistencia al viajero

    Prueba en 500.000 hectáreas: Córdoba es la primera provincia en tener un seguro de multicobertura agrícola

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lo manifestó a #TúRadio, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, acerca de la sesión extraordinaria que llevará adelante el Concejo Deliberante este viernes a partir de las 16 horas.

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Viernes 6 de febrero - Versión PDF

    Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, el nuevo thriller psicológico que llega a Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    El calor extremo y la sequía favorecieron un aumento sostenido de alacranes en Ramallo.

    Aumenta la presencia de alacranes en Ramallo y crece la preocupación sanitaria

    Este sábado Cora Tulliani y Fernando Vila proponen un mix de canciones en Florentino Teatro Bar.
    Cultura y espectáculos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural