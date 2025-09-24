Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

En la actualidad, el tenedor es un elemento tan habitual en la mesa que su presencia apenas llama la atención. Sin embargo, su camino hasta convertirse en un utensilio indispensable de la gastronomía estuvo marcado por controversias, rechazos y transformaciones culturales que atravesaron siglos y fronteras. La historia de este elemento muestra cómo la innovación y la resistencia social moldearon incluso los hábitos más cotidianos.

Las primeras versiones del tenedor surgieron en la Edad del Bronce en China y el Antiguo Egipto, aunque su función principal fue la preparación y el servicio de alimentos, no el consumo directo. Los romanos también fabricaron tenedores de bronce y plata, pero se reservaron para manipular la comida en la cocina. Comer con un tenedor personal resultaba una rareza, y la costumbre de llevarlo a la mesa tardó siglos en consolidarse.

El salto hacia el uso doméstico del tenedor ocurrió en el Imperio bizantino durante el siglo X, donde las élites lo adoptaron con entusiasmo. Esta novedad escandalizó a los visitantes de Europa occidental, poco habituados a ver a alguien comer sin usar las manos.

A pesar de la polémica, el tenedor encontró terreno fértil en Italia. En el siglo XIV, su uso se extendió por el auge de la pasta, un alimento que resultaba mucho más sencillo de consumir con un instrumento puntiagudo. La etiqueta italiana incorporó el tenedor, sobre todo entre las clases comerciantes adineradas, y desde allí comenzó su expansión hacia el resto de Europa.

Sin embargo, la aceptación del tenedor en Europa occidental no fue inmediata. En Inglaterra, a comienzos del siglo XVII, el uso del tenedor se consideraba una muestra de pretensión. El viajero Thomas Coryat describió con asombro las costumbres italianas, mientras que en su país se juzgaba más “masculino y honesto” comer con cuchillo y los dedos.

Incluso en el siglo XVIII persistía esta visión, aunque el cambio ya estaba en marcha. El tenedor empezó a percibirse como símbolo de limpieza y refinamiento, y en Francia quedó asociado a la cortesía cortesana. En Alemania, la variedad de tenedores especializados aumentó durante los siglos XVIII y XIX, con modelos para pan, encurtidos, helado y pescado.

En Inglaterra, el uso del tenedor terminó por convertirse en un marcador de clase social. La forma correcta de sostenerlo distinguía a las personas educadas de quienes se consideraban groseras.

Un instrumento que refuerza la conexión entre pasado, costumbres y vida cotidiana

Durante el siglo XIX, la producción en masa y la aparición del acero inoxidable abarataron los cubiertos y multiplicaron la presencia del tenedor en todos los hogares. Los manuales de etiqueta establecieron reglas precisas sobre su empleo: no pinchar ni sacar comida y mantener las puntas hacia abajo. Para entonces, la discusión dejó de centrarse en si debía usarse y pasó a tratar sobre la forma adecuada de hacerlo.

El trayecto del tenedor, desde objeto exótico y polémico hasta herramienta imprescindible en la mesa, ejemplifica cómo la innovación, la influencia de figuras históricas y la persistencia frente a la resistencia social lograron transformar los hábitos más arraigados.

Hoy resulta casi impensable sentarse a comer sin este utensilio, cuya historia milenaria pervive en cada comida. El tenedor superó el escepticismo, renovando para siempre la experiencia de compartir la mesa. Este instrumento, nacido de la cultura y la adaptación, refuerza la conexión entre pasado, costumbre y vida cotidiana.

Fuente: Infobae.