martes 26 de agosto de 2025
    • Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

    Son datos de julio la Secretaría de Energía. La baja interanual es de 1,1%. La venta de nafta y gasoil de mayor calidad creció significativamente.

    26 de agosto de 2025 - 15:20
    Datos importantes sobre la venta de combustibles en el país.

    El consumo de combustibles cayó 1,16% interanual en julio, luego de cuatro meses de subas. Así lo reflejó un informe de la Secretaría de Energía que, sin embargo, arrojó un dato llamativo: el incremento del 12,53% del despacho de la nafta premium y del 9% la del gasoil de mayor calidad.

    Venta de nafta y gasoil

    El mes pasado, el consumo de nafta y gasoil se contrajo en 14 jurisdicciones en la comparación interanual. En las restantes 10, subió. La mayor caída se registró en Tucumán, con una disminución de 19,36% frente a julio de 2024. Le siguieron La Rioja, con un retroceso de 10,45%; y la Ciudad de Buenos Aires, con 10,08%.

    En el otro extremo, Tierra del Fuego fue donde el consumo repuntó en mayor medida, con una mejora de 9,71%. Le siguieron Formosa y San Juan, con aumentos de 6,23% y 4,38%, respectivamente.

    Según el informe, en julio el consumo de nafta premium creció 12,53% interanual, mientras que el gasoil de mayor calidad avanzó 9%. En contraste, la nafta súper cayó 1,12% y el gasoil retrocedió 12,19%.

