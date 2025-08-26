Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

El consumo de combustibles cayó 1,16% interanual en julio, luego de cuatro meses de subas. Así lo reflejó un informe de la Secretaría de Energía que, sin embargo, arrojó un dato llamativo: el incremento del 12,53% del despacho de la nafta premium y del 9% la del gasoil de mayor calidad.

Mientras que el mes pasado se despacharon 1.447.866 metros cúbicos de nafta y gasoil, lo que marca una caída de 1,16% interanual, si se compara con junio la medición marca que creció 2,17% en todo el país.

Venta de nafta y gasoil El mes pasado, el consumo de nafta y gasoil se contrajo en 14 jurisdicciones en la comparación interanual. En las restantes 10, subió. La mayor caída se registró en Tucumán, con una disminución de 19,36% frente a julio de 2024. Le siguieron La Rioja, con un retroceso de 10,45%; y la Ciudad de Buenos Aires, con 10,08%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego fue donde el consumo repuntó en mayor medida, con una mejora de 9,71%. Le siguieron Formosa y San Juan, con aumentos de 6,23% y 4,38%, respectivamente.

Según el informe, en julio el consumo de nafta premium creció 12,53% interanual, mientras que el gasoil de mayor calidad avanzó 9%. En contraste, la nafta súper cayó 1,12% y el gasoil retrocedió 12,19%.

