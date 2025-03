Accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura: el Gobierno desclasificará los archivos

El vocero presidencial dijo: “Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo. El accionar de las fuerzas en la última dictadura pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político".

Adorni explicó: “Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se avanzó en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”.

Adorni anunció además que el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo “a la familia del Capitán Humberto Viola, fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de tres años, a manos del ERP, organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada”. El Ejecutivo anunció que alcanzó “un acuerdo de solución amistosa” con la familia de Viola.

La Oficina del Presidente mencionó: “Cabe recordar que, en 2022, la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible”.