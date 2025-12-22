lunes 22 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Luz y gas: se esperan aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026

    El recorte de subsidios de luz< y gas impactará en lo que abonarán los usuarios como tarifas. El Gobierno planea dejar de subsidiar las importaciones de gas.

    22 de diciembre de 2025 - 17:01
    Se vienen aumentos importantes en las tarifas de gas y luz

    La Secretaría de Energía de la Nación prepara los últimos detalles para los aumentos de tarifas de luz y gas que tendrán lugar durante el 2026, luego de que esta semana venciera el plazo de consulta pública sobre el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

    Lee además
    Desde la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos de San Pedro brindaron detalles sobre el impacto en las facturas.

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero
    provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    A su vez, el equipo económico planea dejar de subsidiar las importaciones de gas en invierno y trasladar este costo a las facturas de los usuarios.

    En lo que se refiere a los subsidios, unas 7.330.000 familias consideradas "altos ingresos" perderán los subsidios a partir del 1 de enero de 2026. Hasta hoy, dicha población abona un 92% del costo real de la energía y el 80% de la producción de gas. Desde el año próximo, abonarán el 100% del precio mayorista en ambos servicios.

    Tarifas de gas y luz

    De la misma manera, unos 140.000 hogares de "Nivel 3 - Ingresos medios" que ganaban el equivalente entre 3 y 3,5 canastas de pobreza perderán su subsidio. En total, el 45% de los usuarios dejarán de percibir el beneficio.

    El 55% restante, es decir unas 9.100.000 familias que declararon ganar menos de 3.771987 pesos mensuales por hogar abonarán la mitad del costo de la electricidad subsidiado hasta un tipo de 300 (kwh) por mes en verano e invierno y de 150 kwh en otoño y primavera. Además, contarán con una bonificiación del 25% desde enero que irá disminuyendo hasta desaparecer por completo el 31 de diciembre de 2026.

    En lo que respecta al gas, el esquema también sufrirá cambios. En este sentido, se unifica en 3,79 dólares por millón de BTU el precio que se traslada a las tarifas cpo los controatos entre petroleras y distribuidoras firmados en el marco del Plan Gas, a unos 2,90 dólares en verano y 4,5 dólares en invierno.

    De esta manera, los subsidios solo se aplicarán al 50% de los bloques de consumo garantizados, que difieren de acuerdo a cada región del país, en el período comprendido entre abril y septiembre.

    Cambios y aumentos

    Esto representa un aumento importante de las tarifas del gas el mes que viene, que será de dos dígitos. De todas maneras, el Gobierno Nacional hasta el momento no reveló con precisión el impacto en las facturas.

    Este cambio representa un adelanto financiero que van a tener las empresas productoras, dado que van a cobrar más en verano que lo establecido en sus contratos, a cambio de percibir menos en invierno.

    El adelanto financiero a las petroleras compensará los atrasos que tuvo el estado nacional este año para pagar los subsidios al gas, lo que generó problemas de caja en las empresas.

    Medias del Gobierno

    Además, en 2026 el Gobierno no quiere correr al Estado de las importaciones de gas licuado y que derivarlo a algún comercializador que se encargue de las compras por bloque.

    En invierno el GNL suele rondar los 10 a 12 dólares por millón de BTU y ese costo se trasladaría a los usuarios, lo que puede impactar con fuerza a los hogares en momentos de mayor consumo.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Banco Macro tiene los mejores beneficios en las fiestas de Navidad y Año Nuevo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevó a cabo el acto de cierre del año institucional, que se desarrolló en las puertas del cuartel central, ubicado en la intersección de Belgrano y Alvarado.

    Bomberos Voluntarios de San Pedro: cierre del año con un acto de reconocimientos y ascensos
    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Luz y gas: se esperan aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026

    Luz y gas: se esperan aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026

    Regatas eliminó a San Martín en penales y sigue en carrera

    Torneo Regional Federal Amateur: Regatas de San Nicolás eliminó a San Martín por penales

    Pergamino: controles para evitar fiestas clandestinas y llaman a la responsabilidad de padres y comerciantes

    Pergamino: controles para evitar fiestas clandestinas y llaman a la responsabilidad de padres y comerciantes