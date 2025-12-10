Docentes piden a Provincia una urgente reapertura de la paritaria salarial

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) le pidió hoy al gobernador Axel Kicillof la convocatoria “urgente” a paritarias para discutir un nuevo aumento salarial docente, tal como viene haciendo el resto de los gremios que representan a los empleados estatales.

“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, indicaron desde FEB.

Paritarias docentes El reclamo de FEB se suma a los pedidos que vienen formulando desde varias organizaciones gremiales que representan a estatales en la Provincia.

Los pedidos se dispararon luego de que se aprobara la ley de financiamiento, que le permite a Axel Kicillof tomar deuda por el equivalente a US$ 3.680 millones, aunque para que esa operatoria sea factible falta la autorización del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

Provincia de Buenos Aires y salarios Como se informó, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

