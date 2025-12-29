lunes 29 de diciembre de 2025
    • Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    Ante la expansión del brote a lo largo de Argentina, las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones para evitar el contagio de hantavirus

    29 de diciembre de 2025 - 15:22
    Piden extremar los cuidados para evitar hantavirus.

    El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias en Argentina tras la reciente oleada de casos positivos. Se trata de una enfermedad viral grave que se transmite al ser humano a través de roedores silvestres infectados y que puede derivar en cuadros respiratorios severos. Las autoridades de Salud difundieron una serie de medidas de prevención y remarcaron la importancia de reconocer los síntomas rápidamente.

    Qué tipo de enfermedad

    La enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus ARN de la familia Bunyaviridae. Los roedores silvestres actúan como reservorios naturales del virus, ya que cursan la infección de manera crónica y asintomática, eliminando el patógeno a través de la orina, la saliva y las heces.

    La distribución regional muestra que el 64 % de los casos se concentró en la región Centro del país, el 21 % en el Noroeste, el 11 % en el Sur y el 5 % en el Noreste.

    La principal vía de contagio al ser humano ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en excretas secas de roedores infectados. También puede transmitirse por contacto directo de secreciones con mucosas conjuntivales, nasales o bucales, por mordeduras o por la ingesta de alimentos y agua contaminados.

    En determinados casos, se registró transmisión de persona a persona, asociada al genotipo Andes del virus, aunque esta modalidad se presenta con menor frecuencia.

    Cuáles son los síntomas del hantavirus

    La enfermedad suele comenzar con una fase inicial inespecífica que dura entre tres y siete días. En ese período aparecen síntomas que pueden confundirse con una gripe común:

    • Fiebre alta

    • Dolor muscular intenso

    • Cefalea

    • Escalofríos

    • Náuseas

    • Malestar general

    Desde la segunda semana puede desarrollarse la fase cardiopulmonar, caracterizada por tos persistente, dificultad respiratoria progresiva y falta de aire. En los casos más graves se produce edema pulmonar y shock respiratorio, con un rápido deterioro del estado general.

    Algunos pacientes también presentan dolor abdominal, vómitos o diarrea, lo que dificulta el diagnóstico inicial. Los estudios de laboratorio suelen mostrar disminución de plaquetas, un dato clave para evaluar la gravedad del cuadro y la necesidad de internación inmediata.

    Zonas de riesgo y situaciones de contagio

    La transmisión al ser humano ocurre con mayor frecuencia al ingresar en hábitats de roedores, tanto en áreas rurales como suburbanas. Las situaciones de mayor riesgo incluyen tareas laborales o recreativas, limpieza de galpones, depósitos o viviendas cerradas durante largos períodos y actividades en peridomicilios infestados.

    En provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, el hantavirus es una enfermedad endémica, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en zonas rurales.

    Cómo prevenir el hantavirus

    Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la hantavirosis, por lo que las medidas de higiene y control ambiental son fundamentales. El Ministerio de Salud recordó que el contagio ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, especialmente durante la limpieza de ambientes cerrados.

    Entre las principales recomendaciones se destacan:

    • Ventilar durante al menos una hora las viviendas cerradas antes de habitarlas

    • Usar guantes de goma gruesos para limpiar y desinfectarlos luego de su uso

    • Humedecer los ambientes antes de barrer para evitar levantar polvo

    • Limpiar superficies y muebles con paños humedecidos en solución clorada

    • Guardar alimentos en recipientes herméticos

    • Disponer la basura en contenedores cerrados

    • Sellar orificios que permitan el ingreso de roedores

    • Evitar la acumulación de objetos en desuso que puedan servir como refugio

