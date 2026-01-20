martes 20 de enero de 2026
    • La carga de GNC atraviesa uno de sus peores momentos y preocupa al sector

    Desde el sector de las estaciones de servicio de Pergamino y la región remarcaron que hay una menor carga de GNC y no esperan un repunte.

    20 de enero de 2026 - 14:55
    No es bueno el presente para el rubro GNC en Pergamino y la región.

    La comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) en las estaciones de servicio de la región atraviesa actualmente uno de los niveles más bajos de los últimos años, comparable incluso con los registros observados durante la pandemia. Así lo confirmaron empresarios del sector, quienes advierten que la situación, lejos de mostrar signos de recuperación, genera una creciente preocupación sobre el futuro de la actividad.

    Datos que preocupan en Pergamino y la región

    De acuerdo a los referentes consultados, la caída en la demanda se hace sentir con fuerza en los surtidores, con jornadas en las que la carga resulta mínima y muy por debajo de los promedios históricos. Si bien reconocen que se trata de un mes tradicionalmente complicado para el rubro —producto de factores estacionales y del menor movimiento vehicular—, aseguran que en esta oportunidad el escenario es aún más adverso.

    “Estamos registrando niveles de venta que no veíamos desde los momentos más críticos de la pandemia”, señalaron desde el sector, al tiempo que explicaron que la retracción no responde únicamente a una cuestión coyuntural. Según indicaron, la combinación de la situación económica general, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre sobre los costos operativos impacta de lleno en el consumo de GNC, históricamente elegido como una alternativa más económica frente a los combustibles líquidos.

    No esperan grandes cambios

    En ese contexto, los empresarios advierten que el panorama a corto y mediano plazo no resulta alentador. “No vemos un futuro promisorio para el sector en estas condiciones”, expresaron, y remarcaron que la falta de previsibilidad y de señales claras de reactivación dificulta la planificación y sostenimiento de las estaciones.

    Además, sostienen que el bajo nivel de carga compromete la rentabilidad del negocio, poniendo en riesgo la continuidad de algunos puntos de expendio, especialmente aquellos de menor volumen. La preocupación se extiende también al empleo, ya que una prolongación de esta situación podría derivar en recortes de horarios o personal.

    Mientras tanto, desde las estaciones de servicio coinciden en que será clave la evolución de la economía en general y la implementación de políticas que permitan reactivar el consumo para revertir una tendencia que, por el momento, mantiene en alerta a todo el sector del GNC en la región.

