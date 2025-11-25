Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

Llevar adelante un negocio de manera independiente es una tarea desafiante que supone asumir riesgos, pero muchos de ellos se pueden minimizar al contar con una herramienta de respaldo ante robos y daños del local o la mercadería como son los seguros de comercio.

En Argentina, las PyMEs representan más del 99% del total de las empresas, y el 34% de ellas pertenecen al sector Comercio, de acuerdo con el último informe Estadísticas de Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento, publicado por el Ministerio de Economía.

Seguros e importancia Se trata de uno de los sectores más relevantes en el escenario económico nacional, que muchas veces es llevado adelante por emprendedores que apuestan todo a su proyecto comercial asumiendo riesgos de todo tipo. Lo que muchos desconocen es que las aseguradoras cuentan con una herramienta clave para minimizar varios de ellos: los seguros de comercio.

Estos seguros están especialmente pensados para proteger un negocio o local comercial frente a diferentes daños o pérdidas que pueden afectar su actividad, bienes o ingresos. Contemplan desde accidentes, roturas y robos hasta incendios o daños por agua, y permiten trabajar con tranquilidad ante imprevistos.

Una herramienta importante Así, pérdidas de mercadería por cortes de luz, rotura de cristales por incidentes o sufrir un robo dejan de ser episodios que pueden poner en jaque el funcionamiento del local y se convierten en hechos contemplados que se pueden sortear con el respaldo de la aseguradora.

