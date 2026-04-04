¿Cómo estuvieron los precios de la canasta de Pascua y sus productos típicos?

De acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, los aumentos en productos tradicionales de la Pascua alcanzan este año hasta un 63% en comparación con 2025, tanto en Pergamino como en el resto de la Provincia de Buenos Aires

Asimismo, el comercio electrónico suma protagonismo a través de promociones y financiamiento en cuotas; mientras que la decisión de compra se toma cada vez más cerca de la fecha.

Semana Santa y Pascuas La suba más alta se vio en la rosca artesanal de 500 gramos, que pasó de $8.000 a $13.000, con un alza de 63%. También subieron la rosca de 900 gramos, que alcanzó los $25.000 con un incremento de 52%, y la versión industrial de 400 gramos, que llegó a $5.150 con una suba de 47%.

En pescados, el kilo de calamar aumentó 58%, mientras que el filet de merluza subió 27% y las milanesas de pescado 15%. Por su parte, los tradicionales huevos de Pascua registraron incrementos de hasta 49% según el producto, mientras que un huevo relleno de 500 gramos alcanzó los $29.900, un 36% más que el año pasado.

Precios de los huevos de chocolate La suba de los huevos de chocolate “se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market, en un informe difundido por la consultora. El especialista también explicó que en el caso del pescado “hay una demanda externa muy firme que presiona los precios domésticos vía exportaciones”, sostuvo.

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