¿Cómo la IA modifica a la industria de los videojuegos?

Llevamos varios años preguntándonos cómo se actualiza y moderniza la industria del entretenimiento . Después de todo, la era digital ha llevado a que el mundo del ocio online crezca cada vez más y sea una de las industrias más rentables de la actualidad. Por supuesto, este fenómeno crece más cuando hablamos del sector de los videojuegos.

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No es exagerado afirmar que este rubro es el motor en lo que a innovación tecnológica se refiere dentro del entretenimiento digital en líneas. Ya sea que tomemos de punto de partida los primeros juegos de arcade hasta la actualidad, en donde nos enfrentamos a complejos universos virtuales, distintos sectores toman como referencia al mundo del gaming. La Inteligencia Artificial (IA) no se queda atrás.

Si bien hablamos del impacto de la Inteligencia Artificial en diversos aspectos, es dentro del mundo de los videojuegos en donde más se nota su rápido impacto. Esta innovación no solo brinda una mejor experiencia de juego, sino que también se mete en el diseño, desarrollo y consumo de los mismos. En el siguiente artículo, hablaremos de todo lo que necesitas saber.

Para comenzar, una de las transformaciones más visibles que ha introducido la IA es cómo ha mejorado el comportamiento y desarrollo de los personajes NPC, es decir aquellos que no son controlados por el usuario. Lejos de limitarse a simples patrones que se repiten una y otra vez, reaccionan de manera instantánea y espontánea a las acciones del usuario.

Esto puede notarse incluso en sectores de videojuegos como los casinos online, en donde al

visitar un casino en línea en Argentina para entretenimiento es posible encontrarse con desafíos más que interesantes para el usuario en lo que al comportamiento de los rivales se refiere. Todo esto hablando, claro, de los juegos que no son en modalidad en vivo.

A su vez, la Inteligencia Artificial revolucionó al mundo de la generación de contenido instantáneo. Mapas, escenarios, acciones y más pueden ser creados de forma automática a medida que el juego avanza. Esto ayuda a que el universo de juego sea más expandible y al mismo tiempo crear una experiencia más personalizada para el usuario.

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Amanz en Unplash

Desarrollos eficientes y más veloces

Tal y como hemos adelantado, la IA también transformó el proceso de creación y desarrollo de los videojuegos. Históricamente, cada nuevo videojuego que se lanzaba al mercado requería de años y años de trabajo por parte de diseñadores, programadores y artistas. Ahora con la IA el tiempo se redujo significativamente gracias a la automatización de tareas repetitivas.

Entre los últimos desarrollos de la Inteligencia Artificial más significativos, se encuentran las herramientas para detectar al instante errores de programación, las optimizaciones automáticas de gráficos y la generación de animaciones al instante. Los estudios, en la actualidad, pueden dedicarse a los aspectos más creativos y especializados en cada uno de los procesos.

Esto puede encontrarse en los estudios independientes, ya que, en muchos casos, al contar con recursos de presupuesto más limitados, las nuevas herramientas les permiten acceder a posibilidades más grandes. Es por eso que hoy en día la competencia en el sector gamer se ha enriquecido mucho más, en donde grandes estudios y marcas independientes se disputan palmo a palmo el próximo gran éxito.

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Alef Morais en Unplash

El crecimiento de los e-Sports

Otro gran impacto que tuvo la IA es en el mundo de los e-Sports. En la última década, se transformaron en un verdadero fenómeno global que se expande en nuevos mercados. Ya sea que hablemos de ligas profesionales, torneos internacionales y récords en audiencia, el gaming ya tiene poco que envidiarles a los deportes tradiciones.

El rol de la IA se puede ver especialmente en los análisis de datos y rendimientos competitivos de cada participante. En ese sentido, muchas plataformas especializadas en los distintos e-Sports pueden utilizar algoritmos para estudiar cada partida, obtener los patrones de juego de cada usuario y brindar estadísticas inteligentes para los entrenadores, jugadores y espectadores.

Así entonces, es posible obtener mejores estrategias, identificar los puntos fuertes y débiles de cada jugador y generar mejores planes de entrenamiento. Las transmisiones en vivo también sacan provecho, generando contenido de primera calidad para no perderse ningún detalle.

Plataformas más especializadas

Por último, y para nada menos importante, es momento de detenerse en la personalización de las plataformas digitales. Las empresas más importantes del sector utilizan algoritmos para que cada usuario obtenga resultados obtenidos en sus comportamientos y preferencias.

Por ejemplo, las tiendas digitales o las plataformas de contenido online brindan diseños y experiencias interactivas para que sea más fácil hacerse de lo que quieren y buscan. Así, incluso títulos, niveles de dificultad, aspectos visuales o características del juego se actualizan para cada caso. También es posible aprovechar promociones optimizadas.

Esto aplica para las grandes franquicias, los mencionados juegos de casino online o incluso los videojuegos de empresas y estudios independientes: la personalización de la mano de la IA ha llegado para quedarse.

Conclusión final

Dicho todo esto, entonces, podemos concluir que la IA es parte muy importante del boom de los videojuegos que ha hecho que todos seamos un poco gamers en la actualidad. Desde aspectos de desarrollo, diseño y hasta la comercialización, los tiempos se aceleran cada vez más y es importante no quedarse atrás para no perderse nada.