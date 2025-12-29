lunes 29 de diciembre de 2025
    • El Gobierno nacional dictó normas para los aumentos de tarifas de luz y gas

    La Secretaría de Energía del Gobierno Nacional emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1° de enero.

    29 de diciembre de 2025 - 14:56
    Cambios en las tarifas de luz y gas

    El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que significan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas de luz y gas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responde al nuevo criterio de asignación de subsidios.

    Votación Artículo 30 del Senado

    El Gobierno cerró el año con un triunfo legislativo: cómo logró aprobar el Presupuesto 2026
    Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados.

    Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL

    La Secretaría de Energía emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero. En tanto, que los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.

    Nuevas resoluciones del Gobierno

    Entre las resoluciones se destaca la 605/2025, que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo. Luego faltarán sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.

    “El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señala en los considerandos de la norma.

    Compensaciones

    Por otro lado, la Resolución 606/2025 definió adecuaciones al Plas Gas A. En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.

    Asimismo, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impacta en las tarifas eléctricas.

    Mercado Eléctrico

    Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período 1º de enero – 1º de abril de 2026.__IP__

    La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.

    El Gobierno cerró el año con un triunfo legislativo: cómo logró aprobar el Presupuesto 2026

    Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL

    Cuenca del Salado: Nación oficializó el envío de fondos para productores inundados

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

    El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de personas fallecidas

    Provincia: pese al reclamo sindical, las negociaciones por salarios pasan a enero

    Luz y gas: se esperan aumentos de tarifas de dos dígitos para 2026

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes

    Provincia insistirá en 2026 con la reelección indefinida de intendentes
    Sin filtro, Wanda Nara hablaba de su separación y disparaba contra L-Gante: “En la cama con cuatro...”.
    Entretenimiento

    Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    Hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

    La comunidad católica de Pergamino vive horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del presbítero Jorge Lamas.

    Dolor y fe en Pergamino por la partida del padre Jorge Lamas, pastor cercano y servidor incansable

    La baja penetración del seguro, la evolución regulatoria, la digitalización y la capacidad de adaptación a nuevos riesgos aparecen como factores clave que definirán el desempeño del sector en los próximos años.

    El seguro en América Latina enfrenta un 2026 desafiante