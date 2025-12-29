El Gobierno nacional dictó normas para los aumentos de tarifas de luz y gas

El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que significan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas de luz y gas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responde al nuevo criterio de asignación de subsidios.

La Secretaría de Energía emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero . En tanto, que los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.

Entre las resoluciones se destaca la 605/2025, que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo. Luego faltarán sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.

“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señala en los considerandos de la norma.

Compensaciones

Por otro lado, la Resolución 606/2025 definió adecuaciones al Plas Gas A. En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.

Asimismo, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impacta en las tarifas eléctricas.

Mercado Eléctrico

Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período 1º de enero – 1º de abril de 2026.__IP__

La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.