Un sistema anti robo evitó que los ladrones pusieran en marcha una camioneta en el barrio San Martín

rompieron una camioneta para intentar robarla y como no pudieron robaron otra 001.jpg En cuestión de segundos abandonaron el habitáculo de la camioneta que intentaron robar al existir un dispositivo anti robo instalado. LA OPINION

Los ladrones cruzaron el área parquizada y pasaron por debajo de la galería del icónico edificio del barrio San Martín.

Ahí fue cuando abrieron la puerta del conductor de una pick up que estaba estacionada sobre Silverio Vázquez.

Intentaron ponerla en marcha, pero no pudieron porque tenía instalado un dispositivo simple para evitar que la roben.

El vehículo es de una familia a la cual ya le robaron un vehículo similar y le instalaron esa aplicación mecánica para evitar que los vuelvan a despojar del rodado.

Una organización criminal con capacidad tecnológica y logística para sustraer vehículos sin provocar daños visibles está en la mira de los investigadores policiales y judiciales de Pergamino.

La banda, que habría operado en al menos tres hechos recientes, utilizó una camioneta gris oscura para movilizarse durante la madrugada del viernes.

El raid delictivo comenzó en el barrio General San Martín, en inmediaciones del primer bloque de los monoblocks grises. Los delincuentes se movilizaban en una Volkswagen Amarok gris oscura que estacionaron sobre calle Muntaabski. Desde allí, cruzaron a pie por una galería hasta llegar a una Toyota Hilux blanca estacionada sobre Silverio Vázquez.

La víctima, una docente, fue alertada por un vecino que presenció el accionar de los delincuentes. “Quisieron llevar tu camioneta. Nosotros le habíamos puesto un sistema preventivo porque ya nos habían robado otra. No sé si no lo encontraron o no tuvieron tiempo, pero no la pudieron arrancar”, relató la mujer.

Los ladrones ingresaron al habitáculo sin forzar puertas ni cerraduras, lo que hace sospechar que utilizaron un dispositivo remoto para desactivar el cierre centralizado. Sin lograr poner en marcha el vehículo –aunque destruyeron el tambor de arranque intentando ponerlo en marcha directo con cables–, regresaron a la Amarok, dieron la vuelta a la manzana y volvieron a bajarse en la calle que ambas quedan a la vista porque las separa la parquización de los edificios monoblock.

En ese momento, lograron sustraer otro vehículo. Según el relato del testigo, los autores caminaron hasta otra camioneta estacionada, subieron rápidamente y escaparon en menos de tres minutos. La secuencia fue observada por el vecino al revisar los registros de las cámaras de seguridad, quien reconstruyó los movimientos en detalle para los investigadores.

La propietaria de la primera camioneta que no pudieron robar contó que la puerta estaba abierta pero no violentada: “La abrieron, no sé cómo, porque no hay signos de daño. Es increíble que puedan hacer eso sin romper nada”, declaró con impotencia.

Horas más tarde, se confirmó que también se habían robado un automóvil en la zona de Monteagudo y Pinto, lo que refuerza la hipótesis de que los hechos fueron cometidos por un mismo grupo delictivo con un modus operandi bien definido.

Los investigadores de la Comisaría Primera, bajo directivas de la Fiscalía N°2 a cargo de Francisco Furnari, creen que se trata de una banda con cierto grado de profesionalización y con acceso a dispositivos tecnológicos para vulnerar sistemas de seguridad vehicular. No descartan que se hayan utilizado inhibidores de señal o herramientas para interferir el cierre centralizado de los rodados.

Los integrantes de la pesquisa policial y judicial avanzan en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.