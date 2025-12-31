Trigo: récord de producción, pero no en ingreso de divisas

De acuerdo con las últimas estimaciones oficiales, la producción de trigo en Argentina rondaría los 27 millones de toneladas en la campaña 2025/26. Desde el punto de vista productivo, se trataría de un hito histórico por dos razones: por un lado, sería el mayor volumen desde que se llevan registros (1969/70); por otro, se alcanzaría gracias a rendimientos máximos del cultivo, con una superficie de siembra relativamente estable al nivel de los últimos años.

Sin embargo, este récord físico no tendría su correlato comercial: el precio internacional del grano se ubica en mínimos del siglo y el ingreso de divisas por las exportaciones de trigo 2025/26 quedaría lejos de otros registros alcanzados en el pasado.

Según la última previsión oficial de la SAGyP, con el 76% del área ya cosechada a mediados de diciembre de 2025, la producción de trigo se ubicaría en 26,8 millones de toneladas a nivel nacional en la campaña 2025/26. Tal como muestra el gráfico 1, de confirmarse este guarismo, se trataría de un máximo histórico para la producción del cereal.

En comparación con la campaña 2024/25, el volumen producido aumentaría cerca de 50% (de 18,5 a 26,8 millones de toneladas), impulsado principalmente por un salto de casi 40% en los rindes medios del cultivo (de alrededor de 30 a 40 qq/ha) y, en menor medida, por un incremento del 4% en el área sembrada (de 6,5 a 6,8 millones de hectáreas). En relación el máximo anterior de la serie, alcanzado durante la campaña 2021/22, la producción sería aproximadamente 20% mayor y la mejora se explicaría prácticamente en su totalidad por mayores rendimientos, dado que la superficie cultivada se mantendría en niveles similares a los de entonces (6,7–6,8 millones de hectáreas).

Sin título

Teniendo en cuenta que alrededor del 65% de la producción se destinaría a la exportación (unos 17,5 millones de toneladas) y utilizando un precio medio en torno a USD 200 por tonelada de trigo para los embarques (promedio en base a FOB puertos argentinos, dic-25 a mayo-26), se estima un ingreso de divisas de USD 3,5 mil millones por las exportaciones de trigo en la campaña 2025/26.

Crecimiento de exportación

En comparación con la campaña 2024/25, el valor exportado crecería 17% (de USD 3 MM a USD 3,5 MM) pese a que las cantidades exportadas se ubicarían 37% por encima de las de entonces (17,5 M versus 12,8 M de toneladas, de acuerdo a las estimaciones).

En relación con el máximo de la serie en valores (2021/22), el ingreso de divisas 2025/26 sería 26% inferior en términos reales (USD 4,7 MM versus USD 3,5 MM) con cantidades 25% mayores a las de ese entonces (17,5 M versus 14 M de toneladas, aproximadamente). De lo anterior se desprende que el registro 2025/26 dista de constituir un máximo en perspectiva histórica, algo que puede apreciarse claramente en el gráfico 2.

2

Como se mencionase anteriormente, el motivo de que el hito productivo no tenga su correlato en récord de divisas se encuentra en una floja coyuntura de precios para el cereal. Para tener orden de magnitud, en el gráfico 3 se observa que en 2025/26 el precio medio de las exportaciones de trigo constituiría el tercer peor registro en lo que va del siglo (casi empatado con 2004/05, solo algo mejor que en 2000/01) y guardaría una brecha negativa de más del 30% con respecto a su promedio histórico (USD 201 versus USD 295 por tonelada, respectivamente).

Ayuda del clima

Según la Fundación Mediterránea, el récord productivo de la campaña de trigo 2025/26 se apoya en condiciones climáticas favorables que permitieron alcanzar rindes excepcionales; pero también en señales de política orientadas a construir una arena de negocios más amigable con el sector privado (menor presión impositiva, avances en la normalización del frente cambiario y una agenda declarada de reducción de costos y trabas administrativas), que contribuyeron a sostener el cultivo dentro de la rotación aun cuando las perspectivas de precios tampoco eran las mejores al inicio de la campaña.

4

De cara a lo que viene, el desafío es profundizar esta agenda, en particular avanzando hacia la eliminación de los derechos de exportación al trigo, para que el salto de productividad del último año no sea un episodio transitorio, sino un proceso sostenible. En un esquema sin DEX, el sector tendría más “espalda” para sostener la inversión en tecnología, fertilización y manejo, factores clave para amortiguar escenarios adversos de precios (como el actual), o shocks negativos de productividad que pudieran surgir por los riesgos inherentes de producir a cielo abierto.