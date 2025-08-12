martes 12 de agosto de 2025
    Seguros: los conductores de vehículos eligen las opciones más económicas

    Así lo advierte un informe de la Asociación de Aseguradores Argentinos. El precio mensual de los seguros sube por robos, juicios y repuestos caros.

    12 de agosto de 2025 - 14:51
    Seguros y datos sobre las pólizas en caída.

    La Asociación de Aseguradores Argentinos alertó que, pese a la baja en el valor de los autos, las pólizas siguen encareciéndose. Robos, juicios y repuestos costosos impulsan la suba, y entre el 50% y el 60% de los conductores optó por seguros de autos más económicos para afrontar el gasto.

    La palabra de la entidad que regula a las empresas

    Según el director ejecutivo de la entidad, Daniel Salazar, más de la mitad de los conductores debió reemplazar su póliza por una más barata.

    El dirigente explicó que el costo de la prima no depende únicamente del valor del automóvil, sino también de otros factores que se encarecieron de manera significativa.

    Seguros y las causas principales

    • Aumento de robos de vehículos, que incrementa la cantidad de siniestros a cubrir en Argentina
    • Mayor litigiosidad y sentencias más altas en casos de responsabilidad civil
    • Dificultades para conseguir repuestos, con precios que subieron incluso más que los autos nuevos

    "Con la prima se genera un fondo para pagar siniestros. Si el robo es de un auto de 10 millones de pesos, la aseguradora paga ese monto, y lo mismo pasa con los juicios: cuanto más elevados, más caro se vuelve el seguro", dijo Salazar.

    Crisis en Orbis y La Nueva

    En este panorama, dos compañías importantes enfrentan serios problemas. Orbis se encuentra en "etapa de autoliquidación" y La Nueva está bajo "inhibición y prohibición de emitir pólizas". Salazar aclaró que esta situación no responde a una crisis general del sector, sino a la caída de rubros como taxis y remises.

    Para reducir el impacto de las subas, entre un 50% y un 60% de los clientes migró a planes más acotados. "Es notable la baja de quienes tenían seguros más altos y ahora buscan opciones más accesibles", concluyó el representante de la entidad.

