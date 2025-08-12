Seguros: los conductores de vehículos eligen las opciones más económicas

La Asociación de Aseguradores Argentinos alertó que, pese a la baja en el valor de los autos , las pólizas siguen encareciéndose . Robos, juicios y repuestos costosos impulsan la suba, y entre el 50% y el 60% de los conductores optó por seguros de autos más económicos para afrontar el gasto.

Según el director ejecutivo de la entidad, Daniel Salazar, más de la mitad de los conductores debió reemplazar su póliza por una más barata.

El dirigente explicó que el costo de la prima no depende únicamente del valor del automóvil, sino también de otros factores que se encarecieron de manera significativa.

"Con la prima se genera un fondo para pagar siniestros. Si el robo es de un auto de 10 millones de pesos, la aseguradora paga ese monto, y lo mismo pasa con los juicios: cuanto más elevados, más caro se vuelve el seguro", dijo Salazar.

Crisis en Orbis y La Nueva

En este panorama, dos compañías importantes enfrentan serios problemas. Orbis se encuentra en "etapa de autoliquidación" y La Nueva está bajo "inhibición y prohibición de emitir pólizas". Salazar aclaró que esta situación no responde a una crisis general del sector, sino a la caída de rubros como taxis y remises.

Para reducir el impacto de las subas, entre un 50% y un 60% de los clientes migró a planes más acotados. "Es notable la baja de quienes tenían seguros más altos y ahora buscan opciones más accesibles", concluyó el representante de la entidad.