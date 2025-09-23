martes 23 de septiembre de 2025
    • San Pedro: El HCD tratará el proyecto de Rivas para promover el uso responsable del agua

    El Concejo debatirá el programa “Cuidemos el Agua: Cada Gota Suma”, impulsado por Martín Rivas para fomentar un consumo consciente durante los meses de calor.

    23 de septiembre de 2025 - 17:10
    San Pedro: el HCD tratará el proyecto de Martín Rivas para promover el uso responsable del agua

    San Pedro: el HCD tratará el proyecto de Martín Rivas para promover el uso responsable del agua

    ilustrativa

    El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro analizará este jueves la creación del programa anual “Cuidemos el Agua: Cada Gota Suma”, una iniciativa de concientización ciudadana sobre el uso racional del agua, especialmente en los meses de mayor consumo. La propuesta, impulsada por el concejal Martín Rivas (Acuerdo Ciudadano), ya cuenta con dictamen unánime favorable en la Comisión de Servicios Públicos.

    Una campaña para los meses críticos

    El proyecto surge como respuesta a los reiterados episodios de derroche registrados durante los veranos, en un contexto de aumento sostenido de la demanda y deficiencias estructurales en la red de distribución. El programa busca articular una campaña comunicacional con foco en:

    • Difusión por medios de comunicación y redes sociales

    • Producción de folletería y cartelería

    • Recomendaciones para el uso eficiente en piletas

    • Incentivo a la reutilización de agua para riego

    “El nombre del programa —‘Cada Gota Suma’— transmite de manera simple la urgencia de actuar en conjunto para evitar el desperdicio”, indicó Rivas en declaraciones previas.

    No sustituye el rol del Ejecutivo

    Desde el bloque de Acuerdo Ciudadano dejaron en claro que el proyecto no reemplaza las responsabilidades del Departamento Ejecutivo en cuanto a la calidad del agua, su distribución y el mantenimiento del sistema. La intención es sumar herramientas educativas y preventivas, sin relativizar los reclamos que existen en varios barrios por la baja presión o la falta de inversión.

    “El programa no debe servir de excusa para eludir la gestión estructural del agua. Queremos sumar, no reemplazar”, afirmó Rivas.

    Paso hacia una política ambiental sostenida

    La expectativa es que el proyecto sea aprobado sin mayores controversias, ya que representa una acción concreta y no costosa, con impacto directo en la conducta ciudadana. También se considera un paso inicial hacia la formulación de una política ambiental más amplia, que combine campañas de concientización con acciones estatales de mejora del servicioy regulaciones más estrictas frente al derroche.

