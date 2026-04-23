Restricciones en Casa Rosada: ADEPA alerta sobre impacto en libertad de expresión

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su máxima preocupación por la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y exigió que la medida sea revertida de manera urgente. En un comunicado, ADEPA calificó la restricción como intempestiva y señaló que no reconoce antecedentes en la historia democrática del país.

Una práctica institucional interrumpida por primera vez El acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo es una práctica consolidada que, según ADEPA, nunca había sido interrumpida de manera generalizada desde el retorno de la democracia. La entidad subrayó que esa presencia resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno, y que su suspensión afecta directamente la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático.

La investigación judicial no justifica una medida general ADEPA reconoció la existencia de una investigación judicial en curso y de eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, pero fue categórica al señalar que ninguna de esas circunstancias justifica la adopción de medidas de carácter general que afecten el normal ejercicio del periodismo. Para la entidad, restringir el acceso de todos los periodistas acreditados como consecuencia de situaciones particulares constituye una respuesta desproporcionada que convierte en colectivo un problema que, de existir, es individual.

El pedido a las autoridades En su comunicado, ADEPA instó al Gobierno a revisar la medida de manera urgente y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa. La asociación no dejó margen para la ambigüedad: se trata de una exigencia, no de una sugerencia.

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