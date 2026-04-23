jueves 23 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Restricciones en Casa Rosada: ADEPA alerta sobre impacto en libertad de expresión

    La asociación que agrupa a los principales medios del país calificó la medida como "intempestiva" y sin precedentes en la vida democrática argentina.

    23 de abril de 2026 - 13:57
    Casa Rosada

    La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su máxima preocupación por la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y exigió que la medida sea revertida de manera urgente. En un comunicado, ADEPA calificó la restricción como intempestiva y señaló que no reconoce antecedentes en la historia democrática del país.

    Lee además
    Leo Soria.

    El repartidor de Rappi en silla de ruedas que se convirtió en símbolo de una lucha y conmovió con su historia
    Según el informe oficial, la tasa de incidencia llegó a 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, reflejando un crecimiento progresivo.

    La sífilis no da tregua en Argentina: en 2025 se registró el mayor número de casos en la Argentina

    Una práctica institucional interrumpida por primera vez

    El acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo es una práctica consolidada que, según ADEPA, nunca había sido interrumpida de manera generalizada desde el retorno de la democracia. La entidad subrayó que esa presencia resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno, y que su suspensión afecta directamente la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático.

    La investigación judicial no justifica una medida general

    ADEPA reconoció la existencia de una investigación judicial en curso y de eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, pero fue categórica al señalar que ninguna de esas circunstancias justifica la adopción de medidas de carácter general que afecten el normal ejercicio del periodismo. Para la entidad, restringir el acceso de todos los periodistas acreditados como consecuencia de situaciones particulares constituye una respuesta desproporcionada que convierte en colectivo un problema que, de existir, es individual.

    El pedido a las autoridades

    En su comunicado, ADEPA instó al Gobierno a revisar la medida de manera urgente y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa. La asociación no dejó margen para la ambigüedad: se trata de una exigencia, no de una sugerencia.

    Temas
    Seguí leyendo

    El repartidor de Rappi en silla de ruedas que se convirtió en símbolo de una lucha y conmovió con su historia

    La sífilis no da tregua en Argentina: en 2025 se registró el mayor número de casos en la Argentina

    Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes, a los 64 años

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En tiempos donde las problemáticas de salud mental adquieren mayor visibilidad, la consolidación de estas políticas públicas resulta clave para fortalecer el tejido social.  

    Pergamino fortalece el cuidado de la salud mental con dispositivos gratuitos y accesibles
    Ezequiel Ortigoza hizo girar sobre su cabeza una masa de más de 6 kilos y un metro y medio de diámetro. 
    Tendencias

    La magia de Ezequiel Ortigoza: Argentina en el podio del Mundial de la Pizza por segundo año consecutivo

    Operativo por amenaza de bomba en la Escuela Agropecuaria 1 de Pergamino con evacuación preventiva y trabajo de explosivistas.

    Amenaza de bomba en Escuela Agropecuaria 1: evacuaron el edificio y desplegaron operativo policial

    Cámara del Trabajo revierte freno a reforma laboral: ley vuelve a estar vigente. Critica de la CGT

    Cámara del Trabajo revierte freno a reforma laboral: ley vuelve a estar vigente. Critica de la CGT

    Se debe tener especial precaución con las escaleras en los hogares donde viva un adulto mayor.
    Salud y bienestar

    Cómo prevenir los accidentes domésticos de un adulto mayor