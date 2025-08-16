RCP y uso de DEA: una herramienta vital que recorre los pueblos del Partido de Pergamino

En distintas localidades del Partido de Pergamino se están desarrollando jornadas de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar ( RCP ) y en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), abiertas a toda la comunidad y con una participación que sorprende por su amplitud y compromiso.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio y cuenta con la organización conjunta de Defensa Civil y la dirección técnica de la directora del SAME local, Eugenia Gennaro. Durante cada encuentro, los vecinos reciben formación teórica y práctica que les permite aprender maniobras esenciales para asistir a una persona en paro cardiorrespiratorio. Desde cómo aplicar correctamente la RCP, hasta el manejo de un DEA y la forma de reconocer rápidamente una situación de emergencia, cada instancia está pensada para brindar confianza y seguridad a quienes participan.

El ambiente en estas jornadas suele ser de gran atención y entusiasmo. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores, integrantes de instituciones, personal de clubes y representantes de organizaciones sociales se acercan para incorporar conocimientos que, en una situación límite, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La práctica sobre maniquíes y simuladores de desfibriladores permite que los asistentes vivan una experiencia lo más cercana posible a la realidad, ganando así la destreza necesaria para actuar con eficacia en los primeros minutos, que son siempre decisivos.

Las estadísticas a nivel mundial indican que, ante un paro cardiorrespiratorio, cada minuto sin atención reduce entre un 7 y un 10 por ciento las posibilidades de supervivencia. De allí la importancia de contar con personas capacitadas en cada barrio, en cada institución y, si fuera posible, en cada hogar. Estas capacitaciones, además de brindar herramientas concretas, generan conciencia sobre la relevancia de la primera respuesta, fomentando una cultura comunitaria de cuidado mutuo.

La Secretaria de Salud, doctora Érica Períes, destacó la articulación con los delegados municipales y el compromiso de los vecinos de cada localidad. “Agradezco especialmente a todos por su participación y entusiasmo. Este tipo de acciones fortalecen nuestra capacidad de respuesta y nos unen en un objetivo común: cuidar la vida”, señaló la funcionaria.

En las próximas semanas, el recorrido continuará por otras localidades del Partido, con la meta de que cada vez más personas tengan la oportunidad de formarse. El desafío es claro: que, llegado el momento, siempre haya alguien preparado para actuar. Porque, en definitiva, en esos primeros instantes críticos, la reacción correcta de un vecino puede ser el factor decisivo que salve una vida.

Un trabajo permanente en el Partido de Pergamino

En una emergencia, cada segundo cuenta. Cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio, la rapidez en la asistencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En esos momentos críticos, saber realizar correctamente maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) no es un conocimiento exclusivo de médicos o rescatistas: es una herramienta que cualquier vecino puede, y debería, tener.

Las estadísticas internacionales son contundentes: por cada minuto que pasa sin recibir RCP, las posibilidades de supervivencia disminuyen entre un 7 y un 10 por ciento. Sin embargo, si la maniobra se inicia de inmediato y de forma correcta, esas probabilidades pueden duplicarse o incluso triplicarse.

El RCP consiste en una serie de compresiones torácicas y ventilaciones que buscan mantener el flujo de oxígeno al cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue la asistencia profesional. Su correcta aplicación no solo retrasa el daño irreversible, sino que también da tiempo para que un desfibrilador externo automático (DEA) —cada vez más presente en espacios públicos— pueda ser utilizado de manera segura y efectiva.

Defensa Civil y Salud

Organizaciones de salud, y municipios de todo el país desarrollan capacitaciones gratuitas para la comunidad. En Pergamino, por ejemplo, la Secretaría de Salud y Defensa Civil impulsan jornadas abiertas donde se enseña, paso a paso, cómo actuar ante una emergencia, cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio y de qué manera pedir ayuda de forma efectiva.

La capacitación en RCP no requiere conocimientos previos ni equipamiento especial: solo disposición para aprender y el compromiso de actuar cuando la situación lo demande. Y aunque todos esperamos no tener que enfrentar una emergencia así, saber qué hacer puede convertir a cualquier ciudadano en el eslabón que salve una vida.

Porque en esos minutos decisivos, lo que hagamos, o dejemos de hacer, puede cambiarlo todo.