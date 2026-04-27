Psicofonía: un ritual íntimo donde el rock se vuelve reconstrucción

Este jueves 30 a las 21:00, en El Yerta Club Cultural (Estrada 1953), Vale Troanes, Nico Pinco y Dante Lombardo subirán a escena con Psicofonía , una propuesta que invita a sumergirse en un recorrido sensible y profundo por el universo del rock.

Definido por sus protagonistas como “un hermoso viaje de ida y vuelta por el rock de esta tierra y el de afuera, todo en un formato íntimo, sencillo pero ideal para compartir”, el espectáculo propone revisitar clásicos desde una mirada personal, donde la nostalgia se entrelaza con la necesidad de reconstrucción.

Para el trío, reinterpretar estas canciones no responde a un gesto meramente evocativo, sino a una búsqueda más profunda: transformar experiencias atravesadas por la dificultad en una forma de expresión estética y emocional. En ese sentido, la música aparece como refugio, catarsis y también como una herramienta para reordenar el caos.

“La Psicofonía es la voz que brota después del caos. Música honesta en un espacio lleno de mística. Mejor plan imposible”, anticipan.

Psicofonía: mucho más que un show

Lejos de pensarse como un simple recital, los artistas plantean a Psicofonía como una instancia significativa dentro de su propio recorrido: “Es mucho más que un evento artístico para nosotros –expresan-. La Psicofonía es el registro de sonidos imperceptibles para el oído humano, captado de emociones y sentimientos”.

Y profundizan: “Los de este show son de esos sonidos que no nacen del ensayo, ni de la interpretación de un instrumento, sino del sedimento que queda cuando el ruido se retira”.

Desde esa perspectiva, la propuesta adquiere un carácter casi testimonial: “No vamos al Yerta simplemente para versionar clásicos; nos mostramos y abrimos para dejar constancia de un proceso”, explican.

En esa línea, definen el espectáculo como una construcción emocional más que como una demostración técnica: “Un viaje de ida y vuelta por el rock —el nuestro y el de otras latitudes— no es una muestra de virtuosismo, es un ejercicio de arquitectura emocional”.

La experiencia, aseguran, busca ir más allá de la escucha tradicional: “La propuesta trasciende la audición de himnos compartidos. Estamos ante un acto de materialización: la prueba sonora de tres voluntades que habitaron la penumbra y eligieron el rigor de la música como brújula hacia la superficie. Para nosotros, reinterpretar estas canciones no es un acto de nostalgia pasiva, sino una herramienta de reconstrucción. Es la búsqueda estética del equilibrio después de haber transitado el desorden”.

En ese sentido, la definición de Psicofonía cobra una dimensión más amplia:

“Psicofonía es, precisamente, eso: la voz que recupera su pulso cuando el caos se silencia. Es música honesta, despojada de artificios, ejecutada en un formato íntimo que permite ver de cerca la metamorfosis. Es la invitación a ser testigos de cómo tres seres transforman episodios de ruptura en una mística de conexión y refugio”.

Un cierre y un nuevo comienzo

El show también se presenta como un punto de inflexión en lo personal y artístico para sus protagonistas: “Quien estuvo cerca nuestro, quien vio las sombras y despojos de cada uno de nosotros, entenderá que este show es el cierre de un ciclo y el comienzo de una claridad necesaria”.

Y concluyen: “Es la consecuencia de muchas causas y a la vez causa de otras consecuencias que vendrán. Es rock en estado puro, nacido de la necesidad de volver a ver la luz”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y el espacio contará con servicio de gastronomía. Más información en Instagram: @elyertacc.