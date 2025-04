Presos de una interna: los bonaerenses bajo la disputa del PJ provincial. El rol de Axel Kiciloff

Desde el entorno de Kicillof hablaron, incluso, de “golpe institucional”. ¿Pero cómo se puede hablar de institucionalidad cuando todo se negocia entre pasillos y por WhatsApp? ¿Qué hay de los votantes, de los partidos que no son parte del peronismo, de las reglas claras? El PJ bonaerense ya no discute ideas ni proyectos. Discute control. Y en esa pelea, lo que se pierde es la previsibilidad.

Más allá de las tensiones dentro del oficialismo, lo cierto es que la falta de certeza nos arrastra a todos: intendentes que no saben cuándo tendrán que definir candidaturas, ciudadanos que podrían ir a votar tres veces en menos de cuatro meses y un sistema electoral que no resiste más improvisación.

En teoría, el cronograma vigente dice que habrá PASO provinciales el 13 de julio, generales bonaerenses el 7 de septiembre y elecciones nacionales (diputados) el 26 de octubre. Pero todo eso podría cambiar en cuestión de días, no por necesidad institucional, sino por conveniencia partidaria.

Una vez más, la interna del poder se impone sobre la del ciudadano.

No hay democracia de calidad sin reglas estables. No hay participación legítima sin previsibilidad. Y no hay interés ciudadano que resista una dirigencia obsesionada con sus propias disputas.

Mientras el peronismo se divide, los bonaerenses miramos desde afuera cómo la política se vuelve un juego de tensiones internas, sin respeto por las fechas, ni por las instituciones, ni por el electorado. Y esa es una señal de agotamiento. Pero también de falta de respeto.

Porque gobernar no es improvisar. Y legislar no es forzar acuerdos a las apuradas. Los bonaerenses no deberíamos estar esperando una definición sobre si votamos o no en julio. Deberíamos tener certezas, no pulseadas.