Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela

El premio Nobel de la Paz fue anunciado este viernes en Oslo por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, quien definió a María Corina Machado como una mujer “valiente y comprometida” que mantiene viva la llama de la democracia frente a “la creciente oscuridad”.

El acuerdo destaca su papel central en la resistencia política venezolana y la defensa de los derechos humanos, aun bajo amenazas y en la clandestinidad.

Según el Comité, Venezuela vive bajo “el férreo control del régimen y su represión”, y Machado representa una figura clave de oposición. En su alocución, Frydnes aseguró que Machado “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz” y la calificó como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina”.

El premio subraya que, durante el último año, Machado vivió en la clandestinidad pese a amenazas contra su vida. No obstante, decidió permanecer en el país para liderar su movimiento desde adentro, un factor que el Comité consideró esencial en su decisión.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Su trayectoria de resistencia y activismo

Machado viene enfrentando al chavismo desde hace décadas, como fundadora del movimiento Súmate, dedicado al desarrollo democrático y la observación electoral. Aunque fue inhabilitada para participar como candidata en 2024, lideró la campaña desde el interior del país y denunció fraude frente a Maduro.

Tras las elecciones, se desataron protestas y su figura pasó a un segundo plano por la censura política y persecución, obligándola a entrar en la clandestinidad. Su trabajo también incluye la defensa del estado de derecho, la independencia judicial y la representación popular.

Reacciones y emociones inmediatas

El ex candidato Edmundo González compartió una videollamada que mantuvo con Machado: “¡Estoy en shock!”, dijo ella. Él respondió emotivamente: “¡Esto es un carajazo!”. En redes, González celebró el reconocimiento:

“¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Merecidísimo @mariacorinaya!”

Por su parte, Machado publicó en X:

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad. Venezuela será libre”.

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.



Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Un faro para América Latina

El galardón elevó el perfil internacional de la oposición venezolana. El Comité también aprovechó para emitir una advertencia global:

“La democracia está en retroceso, los regímenes autoritarios silencian a críticos, encarcelan voces y empujan sociedades hacia la sumisión. Reconocer a estos defensores de la libertad es vital”.

El anuncio se produce en un contexto geopolítico complejo. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela están rotas. Además, se plantea un mayor protagonismo internacional para Estados Unidos y aliados democráticos en apoyo a la causa venezolana.