viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela

    La Academia Noruega otorgó el galardón (Premio Nobel) a la líder opositora venezolana, destacando su coraje frente al control autoritario del régimen de Maduro.

    10 de octubre de 2025 - 11:11
    María Corina Machado

    María Corina Machado

    VENTE VENEZUELA
    El anuncio del premio noble a María Corina Machado

    El anuncio del premio noble a María Corina Machado

    NOBEL PRIZE

    El premio Nobel de la Paz fue anunciado este viernes en Oslo por Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, quien definió a María Corina Machado como una mujer “valiente y comprometida” que mantiene viva la llama de la democracia frente a “la creciente oscuridad”.

    El acuerdo destaca su papel central en la resistencia política venezolana y la defensa de los derechos humanos, aun bajo amenazas y en la clandestinidad.

    Reconocimiento internacional frente al autoritarismo

    Según el Comité, Venezuela vive bajo “el férreo control del régimen y su represión”, y Machado representa una figura clave de oposición. En su alocución, Frydnes aseguró que Machado “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz” y la calificó como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina”.

    El premio subraya que, durante el último año, Machado vivió en la clandestinidad pese a amenazas contra su vida. No obstante, decidió permanecer en el país para liderar su movimiento desde adentro, un factor que el Comité consideró esencial en su decisión.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NobelPrize/status/1976573830337327267?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976573830337327267%7Ctwgr%5E3221ba1533eeb73d47dea962f38e2d548b6b7838%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fpremio-nobel-de-la-paz-2025-para-maria-corina-machado-por-su-lucha-por-la-democracia-en-venezuela-nid10102025%2F&partner=&hide_thread=false

    Su trayectoria de resistencia y activismo

    Machado viene enfrentando al chavismo desde hace décadas, como fundadora del movimiento Súmate, dedicado al desarrollo democrático y la observación electoral. Aunque fue inhabilitada para participar como candidata en 2024, lideró la campaña desde el interior del país y denunció fraude frente a Maduro.

    Tras las elecciones, se desataron protestas y su figura pasó a un segundo plano por la censura política y persecución, obligándola a entrar en la clandestinidad. Su trabajo también incluye la defensa del estado de derecho, la independencia judicial y la representación popular.

    Reacciones y emociones inmediatas

    El ex candidato Edmundo González compartió una videollamada que mantuvo con Machado: “¡Estoy en shock!”, dijo ella. Él respondió emotivamente: “¡Esto es un carajazo!”. En redes, González celebró el reconocimiento:

    “¡La primera Nobel de Venezuela! ¡Merecidísimo @mariacorinaya!”

    Por su parte, Machado publicó en X:

    “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad. Venezuela será libre”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1976637297618571653?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976637297618571653%7Ctwgr%5E3221ba1533eeb73d47dea962f38e2d548b6b7838%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fpremio-nobel-de-la-paz-2025-para-maria-corina-machado-por-su-lucha-por-la-democracia-en-venezuela-nid10102025%2F&partner=&hide_thread=false

    Un faro para América Latina

    El galardón elevó el perfil internacional de la oposición venezolana. El Comité también aprovechó para emitir una advertencia global:

    “La democracia está en retroceso, los regímenes autoritarios silencian a críticos, encarcelan voces y empujan sociedades hacia la sumisión. Reconocer a estos defensores de la libertad es vital”.

    El anuncio se produce en un contexto geopolítico complejo. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela están rotas. Además, se plantea un mayor protagonismo internacional para Estados Unidos y aliados democráticos en apoyo a la causa venezolana.

    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las ambulancias de Same, Medicar y del Hospital trasladaron a las personas lesionadas por la explosión.

    Gran operativo de emergencias médicas para atender a más de 15 personas afectadas por la explosión en Rancagua

    Por Alfonso Godoy
    La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

    Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

    Viernes 10 de octubre - Versión PDF

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental

    La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar