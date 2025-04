Por decisión del Gobierno Nacional no será feriado el 2 de mayo y no habrá fin de semana largo

La incorporación de días no laborables con fines turísticos, como el 2 de mayo, responde a una estrategia impulsada por la Ley 27.399, que permite al Ejecutivo establecer "puentes turísticos" para incentivar el turismo interno y dinamizar economías regionales.

