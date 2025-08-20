miércoles 20 de agosto de 2025
    • Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios

    En septiembre ANSES se aplicará una nueva suba junto al efuerzo extraordinario teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

    20 de agosto de 2025 - 15:15
    Desde ANSES confirmaron estos nuevos valores.
    Aumento a las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025

    El aumento para septiembre alcanza a todas las categorías incluidas dentro del sistema nacional de ANSES. Los valores definidos quedan de la siguiente manera:

    • Jubilación mínima: $320.277,18
    • Bono extraordinario para haberes mínimos: $70.000
    • Total jubilación mínima + bono: $390.277,18
    • Jubilación máxima: $2.155.162,17
    • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
    • Total PUAM + bono: $326.221,74
    • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02
    • Total PNC + bono: $294.194,02

    El ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio registró un aumento del 1,9%. En términos interanuales, la suba acumulada ronda el 366%.

    Cómo se cobra el bono de $70.000

    Este refuerzo se acredita de manera automática en la misma fecha en que se deposita el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

    El beneficio alcanza en su totalidad únicamente a quienes cobran el mínimo. Para quienes perciben montos superiores, el extra se paga de forma proporcional hasta llegar al tope de $390.277,18. Por encima de ese umbral, ya no se recibe el refuerzo.

    Cabe destacar que el monto del bono permanece congelado desde marzo de 2024, lo que limita su efecto real frente a la aceleración de precios.

