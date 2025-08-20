Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios

ANSES confirmó que en septiembre de 2025 los haberes jubilatorios y pensiones tendrán un aumento del 1,9% , en línea con la nueva fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento para septiembre alcanza a todas las categorías incluidas dentro del sistema nacional de ANSES. Los valores definidos quedan de la siguiente manera:

El ajuste mensual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio registró un aumento del 1,9%. En términos interanuales, la suba acumulada ronda el 366%.

Cómo se cobra el bono de $70.000

Este refuerzo se acredita de manera automática en la misma fecha en que se deposita el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

El beneficio alcanza en su totalidad únicamente a quienes cobran el mínimo. Para quienes perciben montos superiores, el extra se paga de forma proporcional hasta llegar al tope de $390.277,18. Por encima de ese umbral, ya no se recibe el refuerzo.

Cabe destacar que el monto del bono permanece congelado desde marzo de 2024, lo que limita su efecto real frente a la aceleración de precios.