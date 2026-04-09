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    • Nuevas condiciones para el cobro del seguro automotor: qué documentación hay que presentar

    Se actualizaron los requisitos para el cobro de siniestros automotores.

    9 de abril de 2026 - 10:30
    La medida fue oficializada mediante la Resolución 136/2026, que incorpora al contrato de seguro nuevas disposiciones de la DNRPA, con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos de liquidación de siniestros.

    La medida fue oficializada mediante la Resolución 136/2026, que incorpora al contrato de seguro nuevas disposiciones de la DNRPA, con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos de liquidación de siniestros.

    INFOBAE.

    Mediante la Resolución 136/2026, se incorporó al contrato de seguro las nuevas disposiciones de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de agilizar el proceso de liquidación.

    A través de esta medida se actualiza la documentación que los asegurados deben presentar en casos de destrucción total por daño/incendio o robo/hurto total, contemplando la coexistencia de títulos digitales y en papel, así como los distintos formularios aplicables en cada caso.

    Destrucción total por daño o incendio

    El proceso se centra en acreditar la baja registral del vehículo. Para ello, se requiere la presentación del formulario correspondiente, el certificado de baja y desarme (en formato físico o digital). También se solicita la entrega de las llaves, en el caso de que el asegurado las conserve.

    Robo o hurto total

    Se detallan los documentos necesarios para acreditar tanto el hecho como la situación registral del vehículo. Entre ellos, la denuncia policial, la constancia de inscripción del robo ante el Registro, el estado de dominio y la acreditación de titularidad.

    Además, se mantienen las constancias de libre deuda y la cesión de derechos a favor de la aseguradora y se solicita la entrega de las llaves, si el asegurado las conserva.

    El objetivo de estos cambios es ordenar y clarificar la documentación exigida en cada tipo de siniestro, facilitando su tramitación.

    Fuente: Noticias Argentinas.

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